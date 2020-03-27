Генсек ООН призвал немедленно обновить механизмы Конвенции о биологическом оружии

ООН. 26 марта. Kazakhstan Today - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны немедленно обновить механизмы обзора разработок в сфере биологического оружия, так как научные достижения снижают барьеры ограничений биологического оружия, передает Kazakhstan Today.

Международное сообщество должно сохранять бдительность. Научные достижения снижают технические барьеры, которые ранее ограничивали потенциал биологического оружия. Поэтому я призываю государства-участники срочно обновить механизмы в рамках Конвенции для пересмотра достижений в области науки и техники и совместно работать над повышением биобезопасности и биологической подготовленности, с тем чтобы все страны были оснащены для предотвращения и реагирования на возможное применение биологического оружия", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-служба ООН.

По словам генсека ООН, "конвенция продолжает развиваться, и за последние десять лет к ней присоединились более 20 государств, что свидетельствует о ее неизменной актуальности. Я призываю 14 правительств, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это без промедления", - отметив, что спустя 45 лет после вступления в силу Конвенция о биологическом оружии пользуется поддержкой 183 государств-участников, а "сама идея использования болезни в качестве оружия рассматривается с отвращением".

Сегодня исполнилось 45 лет со вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Напомним, что между тем, по данным израильского эксперта Якова Кедми, Третья мировая биологическая война уже идет и "в скрытной биологической войне, которая уже вышла за рамки военных лабораторий, задействованы не только Пентагон и спецслужбы, но и глобальные корпорации, объединенные в так называемый "Альянс за биобезопасность", который часто еще называют "Большой аптекой" (Big Pharma). В эту "припентагоненную" структуру входят: Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC. Поэтому у США к 2020 году имелись все возможности для начала Третьей мировой войны в формате направленных эпидемий против своих основных противников: россиян, персов, китайцев. И они ее начали (в обратном порядке), сообщает эксперт в аналитическом материале "Глобалисты начали Третью мировую биологическую войну"

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