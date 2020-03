Генсек ООН призвал немедленно обновить механизмы Конвенции о биологическом оружии

ООН. 26 марта. Kazakhstan Today - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны немедленно обновить механизмы обзора разработок в сфере биологического оружия, так как научные достижения снижают барьеры ограничений биологического оружия, передает Kazakhstan Today.

По словам генсека ООН, "конвенция продолжает развиваться, и за последние десять лет к ней присоединились более 20 государств, что свидетельствует о ее неизменной актуальности. Я призываю 14 правительств, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это без промедления", - отметив, что спустя 45 лет после вступления в силу Конвенция о биологическом оружии пользуется поддержкой 183 государств-участников, а "сама идея использования болезни в качестве оружия рассматривается с отвращением".

Сегодня исполнилось 45 лет со вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.