Глобалисты начали Третью мировую Биологическую войну

Россия обладает "гиперзвуком", Америка "гипервирусом", глобалисты последней и начали войну без объявления. Еще вчера подобное мало кто мог себе представить.

По Чехову: если в первом акте висит ружье, в последнем оно стреляет. Чтобы не стрелять "гиперзвуком" и другими видами новейших вооружений, Россия многократно "допускала утечки", предупреждала о неминуемом возмездии не только носителям американского оружия, но "центру принятия решений", демонстрировала новые, не имеющие аналогов в мире, военные разработки.

Град на холме" скрипел зубами, огрызался санкциями и "шатаниями режима", загодя готовя своего "джокера" – биологическое оружие.

Глобалисты своих "джокеров в одну корзину" не складывали. Как только не вышло превзойти и нагнуть Россию обычным и ядерным оружием – из рукава глобальный Фашингтон вытащил биологического "джокера". Он очень удобен: учитывая сложности выявления источника биологического заражения, всегда можно списать эпидемию на перелётных птиц, диких животных, насекомых или грязную воду в Китае, Иране, либо где-то еще.

Биологическая война эффективна, к тому же на первом этапе "обезоруживающего удара" незаметна, она не разрушает экономическую инфраструктуру захватываемой территории, биологическое оружие способно избирательно и быстро уничтожить живую силу противника, победителю остается лишь "убрать мусор" на бывшей земле тех государств, кто посмел ему противостоять.

Если Фашингтону сразу открыто атаковать ту же Россию – она ответит тем, чем может – ядерным возмездием, в том числе гиперзвуковыми средствами доставки и цунами ядерных подводных зарядов. Ведь, словами Путина: "А зачем нам такой мир, в котором не будет России"? Совсем другое дело – начать против своих геополитических врагов: России, Китая, Ирана и европейских экономических конкурентов тайную, необъявленную биологическую войну, которая и эффективна, и тоже "все спишет" (в том числе, глобальный экономический крах Запада).

Военные биологи США десятки лет изучали искусственно созданные боевые вирусы в сотнях биолабораторий Пентагона, размещенных в 25 странах мира, в том числе в постсоветских.

Американские биолаборатории финансировались Военным агентством DTRA, программой с ежегодным бюджетом в 2,1 млрд. долларов – CBEP. Руководители военных программ DTRA являются собственники частных компаний, которые не подотчетны непосредственно американскому Конгрессу и могут обойти любой закон из-за отсутствия прямого контроля. И военный, и гражданский персонал таких военных биолабораторий обладает к тому же дипломатическим иммунитетом. Оттого частные компании могут работать от имени правительства США под дипломатическим прикрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства. Это обычная американская практика "гегемона" за рубежом, к примеру, постоянно используется ЦРУ для деятельности тайных агентов.

В скрытной биологической войне, которая уже вышла за рамки военных лабораторий, задействованы не только Пентагон и спецслужбы, но и глобальные корпорации, объединенные в т.н. "Альянс за биобезопасность", который часто еще называют "Большой Аптекой" (Big Pharma). В эту "припентагоненную" структуру входят: Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC.

Поэтому у США к 2020 году имелись все возможности для начала Третьей мировой войны в формате направленных эпидемий против своих основных противников: россиян, персов, китайцев. И они ее начали (в обратном порядке).

После того как "ушатать" Россию, Китай и Иран экономическими мерами и "майданными" технологиями не вышло – Фашингтон на рубеже 19/20 годов нажал на "спусковой крючок" биологической войны.

Что может остановить глобалистов, то есть тех нелюдей, которые "ничтоже сумняшеся" убили две тысячи "своих" американцев в топорной постановке "террористической атаки" 11.09.2001 года? Остановить вурдалаков, на кону у которых мировое господство? Да сама постановка вопроса нелепа.

В 2001 году США заблокировали механизм взаимного контроля биологического оружия, эпидемиологическую ситуацию в мире оценивают в одностороннем порядке, дистанцировались от Женевской конвенции 1972 года о запрещении бактериологического оружия. Все потому, что атаковать своих геополитических противников биологическим оружием, да еще и без доказательств/оснований для получения удара возмездия, – это "американская мечта" глобального "светоча демократии".

Известно, что это может сделать только одна страна, которая обладает сетью секретных биолабораторий по всему миру. У нас под носом на Украине американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках. У них полный арсенал биологического оружия… Биологическое оружие осталось сегодня единственным способом массового поражения противника. Американцы первыми расчехлили это оружие. Эбола и птичий грипп были экспериментами по созданию вируса избирательного действия", – заявил бывший советник президента России, академик Сергей Глазьев.

Для того, чтобы вести сейчас биологическую войну, Америка загодя окружила Россию, Китай, Иран сетью военных биолабораторий в своих протекторатах/колониях, захваченных либо "цветными революциями", либо скупкой/ шантажом "компрадоров"/ правящей "элиты".

"Простым туземцам" этих "территорий под лаборатории" (лабрерий) и своему "лохорату налогоплательщиков" Фашингтон "плел байки" про:

экологические исследования;

обеспокоенность США (после развала СССР) условиями хранения патогенов и возможностью "биологических атак на Америку" (особенно со стороны Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Узбекистана, Молдовы)));

сдерживание вирусов из неблагополучных стран;

научные исследования как те или иные этносы переносят различные вирусные бактериальные заболевания;

генную инженерию патогенов и оценку их потенциала как агентов биотерроризма, изучение новых, нетрадиционных путей заражения такими агентами, эррозионные тесты с приматами;

очистку водопроводной воды (как украинцам "межмайданья").

А сейчас уже та стадия, когда глобалисты вообще не "заморачиваются" какими-либо объяснениями что "своему" населению, что "аборигенам" колоний (тем же постмайданным украинцам). Вот только с "коронным вирусом на кастрюле" Украина "встрепетнулась трепетно" – на ней собрали подписи под коллективным обращением к Зе-президенту с просьбой создать комиссию для "расследования деятельности пятнадцати секретных американских биологических лабораторий на украинской территории, чтобы узнать правду об их работе и определить степень их опасности для здоровья граждан". То есть, клоуна в роли краткосрочного "туземного царька" верноподданные просят проверить, чем именно в колонии занимается метрополия с середины нулевых годов (начиная с "оранжевой революции"). Хотят спросить: где результаты "научных" исследований за 15 лет и почему "вдруг" подобными исследованиями занимается оборонное ведомство?

В связи с официальным заявлением представителя МИДа КНР Чжао Лицзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, просим Президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Люди имеют право знать правду", – говорится в петиции. Только "Поздно, Степы, пить "Нафтусю". "Боржоми" вон уже в Грузии попили, а толку?

Давайте разберемся с постсоветскими странами, накрытыми "биологическим зонтиком" Пентагона.

Грузия

Она первой из стран бывшего СССР в 2002 году подписала с Америкой договор под красивым названием "О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере". В сентябре 2004 года Тбилиси навестил "целый" американский сенатор Ричард Лугар, который договорился о создании Центра общественного здоровья (биолаборатории) под Тбилиси в посёлке Алексеевка (рядом с международным аэропортом).

Вроде бы удивительный выбор места строительства биологически опасного объекта, но ничего странного, если знать, что продукт "жизнедеятельности" лаборатории планировалось экспортировать через "воздушную гавань". В 2006 году после очередной накачки от американского сенатора, парламент Грузии засекретил деятельность Центра Лугара.

Он был введен в эксплуатацию в 2011 году при заявлениях Лугара о потраченных "всего" 30 млн. долларах американских налогоплательщиков, но позднее всплывают данные о 250 – 300 млн. "вечнозеленых", вложенных Пентагоном в Центр Лугара и всю сетку грузинского "уменьшения биологических угроз", включающую объекты в Тбилиси, Кутаиси, Кобулети и сопутствующую сеть биостанций.

После смены власти в Грузии в 2013 году Центр Лугара формально был закрыт, но де-факто до 2015 года Пентагон оставался хозяином грузинской биологической сети, а спонсором биологических исследований и мониторингов является до сего дня, соответственно, военное ведомство США никоим образом не утратило контроль за созданными на американские деньги объектами в Грузии.

Первым, кто обнародовал информацию об угрозах проекта Лугара в Грузии, был советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, американский журналист Джеффри Сильверман. "В лаборатории Лугара, расположенной в окрестностях Тбилиси, производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении. Уверен, что в Грузии над животными и людьми проводятся опасные эксперименты".

По данным Сильвермана, в 2013 году был случай инфицирования персонала Алексеевской лаборатории, тогда людей лечили тайно, чтобы информация об инциденте не просочилась в СМИ. О таком же случае рассказывали и жители Алексеевки: в 2012 году заболели четверо филлипинцев, работавших в лаборатории, двое из них скончались. В России обвиняли грузинскую сеть биолабораторий в занесении на российскую территорию африканской чумы свиней, а в Абхазии "вдруг" обнаружили смертоносных южноамериканских комаров – переносчиков вируса Зика, которые ранее в северном полушарии не появлялись.

Азербайджан

В 2012 году на американские деньги была открыта биолаборатория Министерства обороны Азербайджана – по программе Пентагона "совместного биологического участия". Кроме того, были построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана.

То есть, на территории Азербайджана (граничащего как с Россией, так и с Ираном – "врагами США"), Пентагон за восемь лет развил сеть, официально нацеленную на "исследования патогенов и биомониторинг", а неофициально – так то "государственная тайна" военного ведомства. В любом случае, цели создаваемого американскими военными исследовательского биокомплекса за пределами США не объяснить "заботой о сохранности патогенов" (для этого было бы достаточно пары хранилищ), да и благотворительностью Пентагон не занимается – не на то ему деньги Конгресс выделяет.

Та же схема создания "биологических сетей" применена Пентагоном не только в Азербайджане, но и в некоторых других бывших советских республиках: одновременно с центральными "референс-лабораториями" создаются и полевые станции биологического мониторинга.

Благодаря Баку США собрали у себя целую коллекцию советских разработок в области биологического оружия и биологические коллекции патогенов. В 2005 году Азербайджан, получивший в "наследство" от СССР "противочумную" сеть объектов, состоявшую из 6 НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций, отдал США 124 образца 62 уникальных видов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других опасных болезней. Эти уникальные образцы были перевезены в Институт патологии вооружённых сил США (Вашингтон), вновь в ПЕНТАГОН, Карл, никоим образом не в Министерство здравоохранения! Свои биологические коллекции патогенов продали/отдали "Граду на холме" и многие другие бывшие республики Советского Союза.

Армения

В Армении (граничащей с Ираном и имеющей многочисленный пассажиропоток с Россией) в 2016—2017 годах была запущена американская биосеть с центрами в Ереване, Гюмри, Иджеване и в трёх областях – Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской. Страна-член ОДКБ якобы "убеждена", что ни о каком биологическом оружии не может быть и речи: цели Министерство обороны США преследует благие: "уменьшение биологических угроз", мониторинги, научные исследования и прочая "ковбойская благотворительность для лохов-индейцев".

Узбекистан

Там первая американская "референс-лаборатория" открылась еще в 2007 году в Ташкенте, а в 2011 году добавились ещё две – в Андижане и Фергане, в 2016 году – в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория). Все они были созданы на деньги Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA), а это подразделение также отнюдь не американского "минздрава", а все того же Пентагона.

Деятельность "благотворителя в американских погонах" проявилась уже в августе 2011 года, когда в Ташкентской области вдруг вспыхнуло неизвестное заболевание, очень схожее с холерой. В 2012 Узбекистан получил новую болезнь, унесшую жизни более 10 человек. Тогда старшая дочь бывшего узбекского президента Гульнара Каримова ругала своих медицинских чинуш за то, что они "почему-то" не занимались выяснением причин гибели людей от неизвестного вируса. Весной 2017 года в Ташкенте началась эпидемия ветряной оспы (по-узбекски – "сув-чечак"). Но в больницах врачи "почему-то" указывали другой диагноз – "аллергический дерматит".

Реальной статистики инфекционных заболеваний в Узбекистане не существует, все вспышки опасных заболеваний неизвестного происхождения записываются в "единичные случаи". Выглядит это очень странно при наличии в стране целой сети современных американских "референс-лабораторий". Но ничего странного, если знать: именно благодаря им узбеки заражаются "неизвестными патогенами". Которые затем узбекские и таджикские "гастарбайтеры" привозят в Россию, проживая в ней в качестве "биологического оружия замедленного действия", ожидающего американской "активации" заброской соответствующих штаммов через насекомых, товары либо иным способом.

Казахстан

В Казахстан с 1992 года по разным программам "уменьшения биологических угроз" Пентагон вложил более 170 млн. долларов. "Лаборатория" в Алма-Ате представляет собой 4-этажное здание высокой сейсмоустойчивости, оснащённое многоуровневой охраной. "На слухи о планируемом изготовлении тут биологического оружия заявляю, что это противоречит международным обязательствам Казахстана", – утверждал директор научного центра Бахыт Атшабар. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что "его" лабораторию профинансировало Министерство обороны США: "сфера сокращения оружия массового уничтожения находится в его ведении".

Только разве "сокращение ОМП" такой вот "эксперимент" в Казахстане: американские учения по "локализации вируса Эбола"? Американцы исследовали насколько устойчиво население Казахстана к этому вирусу, как действует патоген на казахов, русских, уйгур, китайцев… Эти данные позволяют янки уже в другой лаборатории другой страны получать патоген с новыми свойствами, а дальше на их усмотрение: инфицированный таким патогеном казахский турист может спуститься с трапа самолёта в Пекине или Москве или еще где-то. И кому тогда зараженным странам претензии предъявлять – Астане? Штаты-то формально "не при делах".

Украина

Незалежна" колония "звездато-полосатых" при находящихся в ней 15 "референс-лабораториях" США регулярно переживает вспышки и эпидемии как у людей, так и у животных: африканская чума регулярно косит поголовье свиней, птичий грипп убивает кур, а жизни и здоровье украинцев уносят "неизвестные" вирусы.

Простой вопрос: чем заняты 15 референс-лабораторий и мониторинговая сеть биостанций Пентагона на Украине? Спасают они граждан Украины от вирусов или пичкают ими? Как говорят в Одессе: "это две большие разницы". Если первое – где результаты "научных исследований" за "пятнадцатилетку" и перечень спасенных американцами украинцев? "А в ответ – тишина…" Оттого за 15 лет 15 очагов биологической войны Америки на Украине дали второй ответ на этот вопрос всем, чей мозг "кастрюлей" не закрыт.

В 2005 году после оранжевого "цветника" Министерство обороны США и здравоохранения Украины заключили договор "в области профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия". По нему Украина не имеет права разглашать "конфиденциальную информацию", зато обязана передавать американскому ВОЕННОМУ ведомству все патогены, исследуемые в расположенных на Украине "объектах повышенной опасности".

То есть, изначально с украинской стороны были задействованы медики, а с американской – военные: "пиндосы в колониях особо не шифруются". Этим "росчерком пера" Ющенко они получили доступ к госсекретам своего нового европейского доминиона во всей области биологических исследований.

Договор" (акт биологической капитуляции Украины) был подписан в рамках пентагоновской программы "Уменьшение биологической угрозы", которая реализуется Фашингтоном на всем постсоветском пространстве и финансируется Министерством обороны США через американскую компанию BLAC&VEATCH Special Projects Corp.

При Ющенко же, в конце 2008 года был подписан и "План предоставления технической помощи определенным реципиентам Минздрава в области предупреждения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы с целью разработки биологического оружия". На выполнение первого этапа (с 1.06.2008 по 31.03.2009) был предусмотрен бюджет в 10 млн. 360 тыс. долл. 22 октября 2009 года была подписана Концепция развития "Проект уменьшения биологической угрозы". Общая смета проекта составила 173 млн. долл., срок выполнения — 31 мая 2013 г.

Согласно этой сделке янки получили и оснастили под свои нужды на Украине две лаборатории – Центральную реферальную и временную (оборудована в Одесском научно-исследовательском противочумном институте им. И. И. Мечникова). Также были получены и оборудованы девять лабораторий при областных СЭС.

ГЛАВНОЕ МЕСТО в этой системе биологического вторжения с Украины заняла "ЦРЛ с хранилищем патогенных микроорганизмов большого объема" в поселке Шелкостанция близ МЕРЕФЫ в 25 километрах от Харькова, БЛИЗ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ.

Если лаборатория в Одессе специализируется на изучении человеческих патогенов, то объект в Мерефе изучает патогены среди животных и насекомых (для которых, как известно, границ и карантинов не существует). При Януковиче строительство объекта близ Мереф притормозилось, но после Евромайдана, естественно, было возобновлено.

Но еще до этого в правительстве Азарова глава Минздрава Раиса Богатырева вела переписку с Пентагоном ("главный редатель за здоровье туземцев"). Замминистра обороны США по глобальным стратегическим вопросам Мадлен Кридон внушала Раисе, что "консолидация особо опасных микроорганизмов является первоочередной составляющей нашей программы… Пентагон уже потратил 80 млн. долл. на "повышение возможностей Украины в сфере предотвращения биологических угроз и по завершении процесса консолидации может предоставить дополнительно $7 млн. на модернизацию Центральной санитарно-эпидемиологической станции и другой деятельности в сфере уменьшения биологической угрозы".

Ряд аналогичных положений в сфере биологического оружия действовует в рамках другого договора между Украиной и США – "Об оказании помощи в ликвидации стратегических ядерных вооружений, а также о предотвращении распространения оружия массового уничтожения" от 25 октября 1993 г. Данное соглашение известно как "программа Нанна – Лугара".

Проект по изучению биологического оружия реализуется экспертами Пентагона с 2000-х годов не только на Украине, но и в других странах постсоветского пространства – в перечисленных выше Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Узбекистане.

Все эти страны – дешевый полигон с «туземцами», на которых военные биологи США из лабораторий Форт-Детрика (Мэриленд) испытывали новые виды биологического оружия, испытали и начали применять «в деле».

Ранее «незалежну» колонию неоднократно накрывали подозрительные эпидемии гриппа и других редких заболеваний. «Непреднамеренные утечки» патогенов из американских биолабораторий на Украине – лишь слабая гипотеза их появления; куда более обоснованно предположение – речь идёт о преднамеренной апробации различных штаммов боевых вирусов на русском (генетика доказала, что русские и украинцы идентичны) народе.

И все же янки решили подстраховаться с русским генофондом и «прокололись»: в 2017 году Учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало контракт на покупку образцов РНК – живых тканей россиян европеоидной расы. Такой тендер был размещен на сайте госзакупок США. Пентагону были нужны, в частности, образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации русского человека. Учебное авиационное командование конечным потребителем “живых тканей” из России точно не являлось, весь Пентагон также не является научным учреждением по изучению русского генотипа. Поэтому всплывший заказ российских образцов РНК был однозначно связан с разработкой, испытаниями и подготовкой к боевому применению биологического оружия против русского народа.

В октябре 2017 г. В.В.Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил, что в России США собирают «биологический материал» о проживающих в стране людях.

Реплика президента последовала после слов председателя организации «Российский общественный институт избирательного права» И. Борисова. Тот сказал, что в единый день голосования 10 сентября около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков «были инициированы с IP-адресов из-за рубежа». Борисов спросил: «Для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись, фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться? Я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться».

Путин ответил: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?». Сбор биоматериала проводится профессионально, добавил ВВП, россияне являются «объектом очень большого интереса». Но относиться к этому надо «без всяких страхов», отметил Путин: «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны».

И наверняка Россия подготовилась к биологической войне, начатой сейчас Фашингтоном.









Почти через год, 11.09.2018 г. грузинский генерал Игорь Гингадзе рассказал об опытах над людьми, которые проводятся в лаборатории имени Лугара: по его информации, в декабре 2015 года там умерли 30 человек, по легенде получавших "лечение от вируса гепатита С". В один день погибли 24 человека, причина их смерти указана не была. "Затем – данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают еще 30 человек, в августе – 13 человек. Все смерти – опять же по неизвестной причине. При этом никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось".

На следующий день после выступления И. Гингадзе бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Г.Онищенко заявил, что у лаборатории имени Лугара в Грузии самый высокий уровень защиты: "Эта лаборатория принадлежит армии Соединенных Штатов. Никакой Грузии — это всё имитация… Пояс биолабораторий вокруг России нужен для изучения и замены природных штаммов… Из трех видов оружия массового уничтожения — ядерного, химического и биологического — биологическое самое неотрегулированное, хотя и самое древнее. Конвенция по биологическому и токсинному оружию, подписанная в 1972 году, кстати, мы ее вместе с американцами и англичанами разрабатывали, не имеет механизма контроля. Когда мы разработали механизм контроля уже в 2001 году и хотели его ратифицировать, сделать международным инструментом, то приехала госпожа Клинтон в Женеву и сказала: мы жертвы биологической атаки, которая состоялась 18 сентября 2001 года (после этих двух башен-близнецов), и поэтому мы выходим в одностороннем порядке из конвенции по биологическому оружию…"

По словам депутата, США тогда сами организовали эту атаку (добавлю – как и "самолетную" 11 сентября 2001 г.):

Применили самый эффективный наступательный биологический компонент, штамм сибирской язвы, разослали его в конвертах. Я тогда сразу сказал, что это не могли сделать иранские или какие-то другие террористы, это сделали высококлассные специалисты. Тогда умерло семь человек. Для чего они это сделали? Страх человека перед биологией известен. Мы тогда разрешили им пролет над нашей территорией, чего вообще в истории не было, разрешили базироваться в Бишкеке и Узбекистане. И они ввели войска в Афганистан. Вот для чего они организовали атаку против собственного народа".

Как считал Г. Онищенко, биооружие против России будет, в основном, использоваться "точечно" или для экономических диверсий:

Биологической войны в том понимании, как в школе учили, конечно, не будет. Самое эффективное сегодня — биологический террор. Африканская чума свиней, которая у нас уже лет десять, пришла из Грузии, как раз когда заработали эти лаборатории. Она подрывает нашу экономику. Она нас лишает дешевого белка. На предприятии одна свинья заболела — всех надо уничтожить. Не съесть, а сжечь. Это экономический террор. Террор индивидуальный — против политических лидеров. Вызови какую-то вспышку — народ встанет на уши, политическая дестабилизация…

Для чего создали пояс лабораторий вокруг нас? Для того, чтобы изучать наши штаммы, которые циркулируют. Например, есть природный очаг человеческой чумы на территории Монголии и сопредельными нашими территориями. Вынимаю оттуда штамм, делаю более агрессивным и выпускаю во внешнюю среду. Люди начинают болеть, и никто не может ничего понять. Поэтому сегодня ни грузин, ни казахов в эти лаборатории не пускают. Там работают только военные специалисты. Ни одна военная структура не будет работать, скажем, на защиту здоровья детей.При этом те вакцины, которые существуют, обычно бессильны против боевых версий вирусов, как правило, пробивающих иммунитет.." .

4 октября 2018 года на брифинге Министерства обороны РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США наращивают число биолабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях.

Соединенные Штаты последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве. На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН", — сказал он, подчеркнув, что возможности данных лабораторий позволяют Пентагону проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний.

Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств" — заявил И.Кириллов.

В декабре 2018 года, вслед за военными, тревогу забили российские эпидемиологи: эксперты Роспотребнадзора допустили возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.

Глава Роспотребнадзора тогда рассказала про то, как ее ведомству летом пришлось спасать школьников, подхвативших в Грузии модифицированную сильную кишечную инфекцию и про то, как американцы собирались разрабатывать биологическое оружие в Симферополе (возвращение Крыма в состав России помешало планам Фашингтона). Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ее специалисты обнаружили в Симферополе контейнеры для отправки сотен образцов биоматериала за границу: "На территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам…"

Что интересно, продолжила А.Попова: "Именно сейчас на Украине эпидемия редких болезней — кори, дифтерии. В маленькой Грузии, где сейчас 10 лабораторий Пентагона, вспышка лихорадки "Крым-Конго". Этим летом в Сванетии, на северо-западе Грузии, отдыхали школьники из Петербурга. У десяти детей появились симптомы острой кишечной инфекции. Некоторых пришлось эвакуировать самолетом. Наши выяснили. Оказалось, такого штамма не представлено. Это вызывает у нас определенные вопросы. Наши эксперты не исключают искусственного изменения штамма".

Разумеется, протесты россиян потонули тогда в информационном шуме глобальных СМИ по бездоказательному обвинению самой РФ во всех смертных грехах, ведь "лучшая защита – это нападение".

Военные биолаборатории вдоль границ РФ дают США огромные возможности для "чистых" наступательных операций на российской территории. Ведь самая большая опасность – невидимая.

Американские военные "исследователи" работают в режиме строгой секретности, декларируя для постсоветских "туземцев" изучение природно-очаговых инфекций региона своей дислокации. Полная независимость биолабораторий Пентагона от страны их пребывания позволяет янки бесконтрольно заниматься экспериментами с опасными вирусами и бактериями, проводить различного рода биологические исследования на "аборигенах", на практике проверяя влияние своих "продуктов" на здоровье местного населения, часто идентичного русскому народу.

Пентагон неуклонно плел свою паучью сеть биологических объектов вокруг России в бывших советских республиках.

Сперва с ними в 90-х годах подписывались общие соглашения о разоружении, в 2000-х (после повода "борьбы с терроризмом"от 11.09.01) – договора "о сотрудничестве", потом Пентагон строил и модернизировал биолаборатории/биостанции по периметру российских границ. А там, где власть захватывалась "цветниками" – биологические "исследования и мониторинги" Пентагона начинались одновременно с созданием американской биосети.

Полученные в постсоветских странах сведения и материалы стекались в Форт-Детрик – центр биологических исследований армии США, ее "лабораторию смерти".

Форт" официально проводил исследования в сфере вирусологии, бактериологии и военной медицины и находится под контролем ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ. На Форт-Детрик возложены также сбор и анализ разведданных:

— о фундаментальных и прикладных медико-биологических и биотехнологических разработках военно-медицинского назначения, о возможностях (гражданских и военных) фармацевтической промышленности других государств ( в первую очередь – "врагов Америки");

— об иностранных научных и технологических достижениях в области медицины, направленных на защиту от ядерного, химического и биологического оружия (чем те же Китай и Россия могут противостоять американской "биологической демократизации");

— об иностранных военных и гражданских возможностях, в том числе о российской санитарно-гигиенической и ветеринарной службе, о количестве и возможностях российских госпиталей, больниц, медперсонала и т.д. и т.п.

Россию постепенно биологически "пробивали на слабо".

Хотя вспышку сибирской язвы на Севере России летом 2016 года связали с потеплением климата, но болезнетворные микроорганизмы могли быть доставлены с Юга перелетными птицами (их несложно отловить где-нибудь в Аравии или Африке и "зарядить" вирусом перед сезонной миграцией). Диагноз "сибирская язва" подтвердился тогда у 24 жителей тундры, пришлось уничтожить более 2,5 тысячи зараженных оленей. Была вспышка сибирской язвы и в Алтайском крае.

Некоторые эксперты считают еще одной диверсией вспышку африканской чумы свиней в России в 2012-2013 годах, они утверждают, что атипичная устойчивость вируса к условиям северных широт могла быть привита исключительно в лабораторных условиях. Ранее аналогичные атаки биологическим оружием янки проводили против Кубы.

Сложившаяся ситуация для РФ тем более опасна, что США могут (особенно на первом этапе биологической атаки) передать свое биологическое оружие кому угодно. К примеру, не только нацистскому (евро-бандеровскому) режиму Украины, но и ее отдельным нацистам/боевикам. А те спят и видят мертвую Москву. Если при этом половина Украины вымрет – для них "не страшно" (герой Украины эсэсовец Шухевич примерно это и пропагандировал).

Так что "глобальный гегемон" без боя не сдается. И он уже дает тот бой, который может дать и к которому лучше всего подготовлен – биологический.

Выше приводил факты, дальше изложу "конспирологические" выводы.

Три главных цели биологической войны, начатой США.

1) Списать на войну (биологическую, но с ярлыком "китайский коронавирус") годами нараставший экономический кризис Запада, "схлопывание" финансового "пузыря", после чего сбросить все неподъемные внешние и внутренние обязательства своих субъектов: корпораций, банков, правительства, штатов, потребителей (налогоплательщиков), пенсионных и страховых фондов.

2) Экономически и политически задушить своих противников, в первую очередь Китай с Ираном, затем Россию с ЕС, после чего восстановить неоколониальную долларовую систему (чужие товары и ресурсы дешевеют, необеспеченный ничем, зато свой доллар дорожает:"активы себе, пассивы всем прочим").

3) Изначально обладая "антидотом" и шантажируя его предоставлением/не предоставлением страны мира, "перезагрузить" однополярное мироустройство под себя по новой.

Три главных этапа глобальной (глобалистской) биологической войны, начатой США.

1) Китайский.

Главный экономический и идеологический конкурент США – коммунистический Китай. Он первым подвергается биологической атаке, первым несет огромные экономические потери, но благодаря социалистическому порядку "купирует" эпидемию.

Глобалистами продуманы и учтены все варианты атаки по КНР, в том числе, на случай "провала". В рамках "операции прикрытия" очагом распространения биологического оружия избирается китайский город Ухань с биолабораторией, на которую, при раскрытии искусственной природы коронавируса, Америке можно свалить свою вину.

В ноябре 2019 года Ухань на международных военных соревнованиях посещают 178 американских военных, любой из которых мог осуществить закладку биологического оружия, разрабатывавшегося с 2015 года в США на биоматериале китайских летучих мышей. Раскрытие искусственной природы "коронавируса" уже произошло – в его структуре обнаружены следы ВИЧ, которые не могли там возникнуть естественным путем. Поэтому уже пошли и западные/прозападные "инфовбросы" о случайной "утечке" китайского "боевого вируса" из уханьской биолаборатории института вирусологии Китайской академии наук.

Первый пациент в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года, но эпидемия была объявлена только 31 декабря. Китайцы полтора месяца не могли понять с чем столкнулись. Это их "алиби", если бы утечка произошла из их лаборатории – реакция последовала намного быстрее.

Китай сам обвинил США в том, что американские военные причастны к распространению коронавируса в Китае. С таким заявлением выступил официальный представитель министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Китайские официальные представители, как известно, не делают оговорок, "не несут отсебятины". Поэтому очевидно: КНР приняла вызов и включилась в противостояние с Америкой (пока информационное).

На этот случай глобалисты разработали версию "случайной" утечки биооружия уже из своей американской лаборатории. Якобы эпидемия коронавируса в США началась еще в августе 2019 года. Это заявил генеральный директор американского центра профилактики и контроля заболеваний, объединяющего все мединституты и университеты (CDC) Роберт Редфилд. Тогда будто погибли несколько американских военных, им был поставлен изначальный диагноз "грипп", но после вскрытия оказался "коронавирус".

5 августа 2019 года для фальсификации "алиби" была закрыта лаборатория Форт-Детрик (штат Мэриленд) —крупнейший военно-биологический центр США, где этот вид вируса был разработан еще в 2015 году, о чем имеется публикация в журнале "Nature". Там авторы указывали на крайнюю опасность экспериментов по модификации коронавируса китайской летучей мыши, которые позволят проникнуть коронавирусу в клетки человека без промежуточной стадии.

Для всех "конспирорлогов" (включая меня) у глобалистов готовы "алиби" на любой вкус и цвет: смотрите – американцы тоже болеют и умирают (как будто глобалистов это когда-нибудь останавливало, они тех же янки 11.09.01 тысячами приносили в жертву "телекартинки" ), индекс Доу Джонса валится (падают экономики всех стран, но глобальный контроль за мировой экономикой не только сохраняется, но концентрируется), возможно, американцы и создали "коронавирус", но он случайно из лаборатории вырвался (с кем не бывает, нужно "понять и простить").

США со всеми их финансами, армией, ресурсами – орудие глобалистов, но не их Родина, выродки родин не имеют.

Пока еще многие идут на поводу у западной/прозападной пропаганды и путают даже не следствие с причиной, а последнюю с медийной "отмазкой": коронавирус отнюдь не источник экономической рецессии (лавиной нараставшей к 2020 году), а инфоповод глобальным "ПАНам" спихнуть системный кризис капитализма на искусственную, ими же рожденную, ПАНдемию.

Коронавирус запущен также, чтобы управляемо схлопнуть биржевой пузырь на бирже США, обвально сдув остальные биржи, вытянув оттуда всех инвесторов в Америку: из Европы, Азии, России (первыми побежали, вынимая доллары, крысы- спекулянты, посчитав, что эти "корабли" тонут, отсюда и рост курса доллара по отношению к "корзине мировых валют").

2) Мутировавший (ирано-итальянский).

Вирус, который использован американцами в Иране и Италии гораздо сильнее "китайского", это уже другой штамм.

С 2015 года у США было несколько лет для модификации коронавируса, у них уже есть не только COVID-19, но и COVID-20, и COVID-21, а может быть и 22, и 23. Мир этого не знает, так как никаких механизмов контроля по соблюдению Конвенции по биологическому и токсинному оружию не существует – янки в 2001 году отказались подписывать протокол о мерах контроля.

Оттого якобы "мутировавшая", но на самом деле, другая, более смертоносная версия боевого вируса направляется Фашингтоном в начале против главного обидчика Америки начала 2020 года – на Иран.

Метод вброса пока не известен (возможно, из Азербайджана или Армении), но это точно не "китайские туристы" (которые якобы заразили Италию).

Хотя Иран и не вписывался в стройную теорию "постепенного расползания китайского коронавируса с туристами по планете", глобалисты не могли себе отказать в удовольствии мести за ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Союзная" Америке Италия, как и вся Европа, была избрана Пентагоном в качестве "дымовой завесы" американской агрессии против Китая и Ирана, завесы, которая попутно уберет экономического конкурента США.

Остановка на этом этапе мировой торговли, туризма, транспортного сообщения вследствие принятых человечеством "драконовских" карантинных мер ведет к подорожанию мировой валюты – вставшие производства планеты только ею, а не товаром или реальными услугами могут покрывать текущие расходы. Все мировые должники ищут мировую валюту – доллары, чтобы иметь возможность обслуживать свои долги и не стать банкротами. Гегемония американского печатного станка необеспеченной бумаги возвращается.

Возможно, кто-то (Россия, Германия, Япония. Израиль или кто другой) успеет на данном этапе открыть и выпустить вакцину против "китайского" вируса, но он уже становится не "китайским", перманентно и в других странах начинает якобы самостоятельно "мутировать", постоянно уходя от уничтожения все более новыми вакцинами.

3) Массовый (насекомо-товарный).

Запускается в случае, если три поставленные цели биологической войны Америкой двумя предыдущими этапами не достигнуты. Тогда используются новые штаммы "коронавируса" двадцатых чисел.

Когда на втором этапе границы для пассажиров перекрыты, а торговые связи между странами в значительной степени перерезаны (особенно между материками, что исключает массовую "обратку" случайными носителями по США, хотя если занесут – не страшно, антидоты давно выработаны), Фашингтон в избранные точки вбрасывает или:

3.1. новые штаммы коронавируса;

3.2. стимуляторы/активаторы "биологических закладок";

3.3. стимуляторы изначально внедренного коронавируса COVID-19 (которые многократно усиливают его смертоносность).

Вброс" производится либо роями насекомых (помните об исследованиях близ Мереф Харьковской области у российской границы?), либо роями микроскопических дронов (аналоги уже прошли испытания), либо перелетными птицами, либо инфицированием групп товаров из стран с американскими базами (к примеру, южнокорейской или японской техники, поставляемая в РФ), либо всем вышеизложенным, либо беженцами (по гуманным соображениям Россия не сможет полностью закрыться, если, к примеру, речь пойдет о спасении миллионов тех же украинцев, которые, словами Путина, один с русскими народ), либо еще каким-либо образом.

Но вероятнее всего – насекомыми в летний период.

Когда экономика и политические системы противостоящих Америке стран рухнут, Америка "найдет" нужную (на данном этапе) вакцину против задействованного ею же Штамма корона вируса и выступит в роли спасителя оставшегося населения конкретной страны и всего человечества.

Для сохранившихся "диктаторских режимов" Фашингтон поставит условием получения спасительной вакцины либо полное подчинение, либо "народную революцию". Американскую оккупационную администрацию со спасительной вакциной восставшие "туземцы" встретят цветами. Вновь "однополярный" мир ляжет у американских копыт.

Уверен, что руководство РФ готово к максимально жесткому ответу глобалистам, коль те все же решатся "включить" третий этап, наверняка о возможных ответных мерах "Град на холме" уже информируется, что бы взвесил весомость русского удара "по центру принятия решений".

Потому что если необъявленная Третья Мировая (биологическая) война будет выиграна глобальным Фашингтоном, то все выжившие земляне станут его оцифрованными рабами.

Чтобы этого не произошло, чтобы выжить в биологической войне, сохранив свободу и будущее своих детей – антиглобалистские силы планеты должны объединиться в борьбе с американской агрессией.

Благодаря Путину и его команде Россия встретила Третью мировую, как оказалось – биологическую, войну во всеоружии. Не знаю что это – чудо ли, Путин ли, но Россию точно Бог хранит. Даже глобальная структура ВОЗ вынуждена ставить готовность РФ к борьбе с пандемией в пример другим странам мира, особенно – буквально гниющему сейчас Западу. Русофобный бумеранг возвращается в глобалистские хари.

Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!"





Автор материала: Яков Кедми — израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» в 1992—1999 годах. Яков Кедми регулярно выступает в качестве политолога на российском телевидении и радио.





Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства