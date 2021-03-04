Министры обороны Казахстана и Кыргызстана подписали документы по военному сотрудничеству

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился со своим кыргызским коллегой генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым, передает Kazakhstan Today.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного сотрудничества, региональной безопасности, многостороннего взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Нурлан Ермекбаев и Таалайбек Омуралиев подписали соглашение об оказании Кыргызстану военно-технической помощи, а также план военного сотрудничества на 2021 год, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшней встречи, послужат основой для дальнейшего практического взаимодействия в сфере обороны", - отметил глава казахстанского оборонного ведомства.

В ходе встречи также обсуждена боевая подготовка подразделений вооруженных сил двух стран, включая проведение совместных учений "Аныракай" на территории Казахстана в этом году, участие в конкурсах Армейских международных игр, мероприятия подготовки сил специальных операций, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере военного образования.

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