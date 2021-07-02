Назарбаев встретился с Путиным

МОСКВА. 1 ИЮЛЯ - Первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, как и прежде, казахстанско-российское сотрудничество является хорошим примером межгосударственных отношений, сообщает сайт Елбасы.

История наших отношений - отношений Казахстана и России - стабильна и является примером межгосударственных отношений. Я продолжаю придерживаться этой линии", - сказал Елбасы.

Назарбаев выразил благодарность президенту России за оказываемую Казахстану поддержку в период пандемии, отметив эффективность сотрудничества в рамках производства российской вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Владимир Путин также указал на положительную динамику развития двусторонних связей, несмотря на негативное влияние последствий пандемии коронавируса.

С вашей легкой руки динамика российско-казахстанских отношений дает нам возможность смотреть уверенно в будущее. Несмотря на то, что пандемия повлияла на сокращение товарооборота на 4 или 5 процентов, уже за первое полугодие этого года мы наблюдаем рост почти под 20 процентов. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом", - сказал Владимир Путин.

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