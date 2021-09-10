Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с новыми властями Афганистана

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев рассказал о ситуации в Афганистане на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прагматичная внешняя политика Казахстана приобретает особую важность на фоне серьезного кризиса в Афганистане. Хотя мы не имеем общих границ с этой истерзанной войной страной, от Алматы до Кабула всего один час полета. Я нахожусь в тесном контакте со своими коллегами из стран СНГ, Европейского союза и Ближнего Востока. Я всегда готов обменяться мнениями с главами ваших государств и правительств, если будет выражено такое намерение", - сказал президент в ходе церемонии.

Президент выразил надежду, что "талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство".

Пока же бурные события в Афганистане привлекли внимание к проблемам региональной безопасности. Казахстан готов сотрудничать с вашими странами с целью пресечения распространения насилия, незаконного оборота наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана", - отметил глава государства.

Казахстан считает, подчеркнул Токаев, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями.

Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна. Международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями. Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана", - добавил президент.

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