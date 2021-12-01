Фото: Акорда

ЖЕНЕВА. 30 НОЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на площади Кафедрального собора Святого Петра в Женеве, сообщила пресс-служба Акорды.

После взаимных приветствий Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелен представили друг другу членов официальных делегаций. Затем прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты поклоном поприветствовали флаг Швейцарии и обошли строй почетного караула. По завершении церемонии главы государств провели встречу в узком и расширенном форматах.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, главы государств обсудили состояние и перспективы казахстанско-швейцарского многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой сферах.

Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов, международных организаций, затронули вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и оказание гуманитарной помощи этой стране. Также состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия пандемии, изменения климата, водной дипломатии в Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелен с удовлетворением констатировали активную динамику политических и экономических контактов, подтвердив стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних связей.

Глава государства отметил, что придает особое значение развитию всеобъемлющих отношений со Швейцарией и рассматривает эту страну в качестве важного политического и экономического партнера в Европе.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.

Лидеры двух стран отметили наличие большого потенциала для совместной работы в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, машиностроения, фармацевтической промышленности и "зеленых" проектов.

По завершении переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов.

2. Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарии о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанному в Алматы 12 мая 1994 года (Правила по внутреннему регулированию торговли услугами).

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "КТЖ" и Stadler CIS AG.

Кроме того, по завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Швейцарии Ги Пармелен совершили совместный осмотр казахского бархатного настенного фриза – одного из уникальных экспонатов коллекции известного дипломата и путешественника Анри Мозера.

Фриз был подарен швейцарскому дипломату казахским султаном Баймухаммедом в XIX веке и в год 30-летия Независимости Казахстана стал важным символом культурных связей между двумя странами.

В коллекции Анри Мозера также представлены настенные ковры (тускілемдер), национальные виды оружия: секиры (айбалталар), кривые сабли (кылыштар), кинжалы (канжарлар), принадлежности для запряжки лошадей и др. Эти артефакты были преподнесены исследователю в качестве подарков правителями казахских степей и вывезены им в Швейцарию.

Особое место среди экспонатов занимают настенные бархатные фризы (тускілемдер), которые представляют собой не только образцы художественного творчества казахского народа, но и ценный материал для научного изучения истории Казахского ханства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность и историческую ценность фриза, а также выразил надежду, что данное произведение искусства будет выставлено в Казахстане.