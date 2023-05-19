18.05.2023, 18:31 19571
В Сиане прошла официальная церемония встречи глав государств - участников саммита "Центральная Азия - Китай"
Фото: Акорда
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай", сообщает Акорда.
Основные мероприятия саммита "Центральная Азия - Китай" пройдут завтра.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с государственным визитом.
Вчера он провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.
Также Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.
Достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане. QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.
Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.
Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.
В Сиане также подписан меморандум между руководством Казпочты и китайской UBI, который упростит казахстанцам доступ к eBay, Alibaba и Amazon.
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19.05.2023, 11:37 6211
По итогам саммита "Центральная Азия - Китай" подписана Сианьская декларация
Фото: Акорда
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 18-19 мая приняли участие в саммите "Центральная Азия - Китай" под председательством Си Цзиньпина. Главы государств по итогам саммита подписали Сианьскую декларацию, сообщила пресс-служба Акорды.
Сообщается, что следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году.
Мы совместно подписали Сианьскую декларацию саммита "Китай - Центральная Азия", утвердили перечень итогов встречи и наметили план будущего развития отношений Китая и Центральной Азии", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Глава КНР отметил, что Китай и центральноазиатские партнеры будут твердо поддерживать друг друга в вопросах суверенитета, независимости, безопасности и территориальной целостности. Кроме того, стороны будут уважать пути развития друг друга, выбранные в соответствии с национальными условиями каждого государства, и решительно противостоять любому силовому вмешательству во внутренние дела стран под любым предлогом, сообщает ТАСС.
Мы будем решительно бороться со всеми формами терроризма, сепаратизма, экстремизма, контрабанды наркотиков и транснациональной организованной преступности", - сказал Си Цзиньпин.
Напомним, 18-19 мая в китайском Сиане под председательством Си Цзиньпина проходит саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. В нем принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
19.05.2023, 10:49 7091
Токаев озвучил приоритеты сотрудничества стран Центральной Азии и Китая
Фото: Акорда
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Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
Исходя из общих интересов стран Центральной Азии и Китая президент Казахстана представил приоритетные направления сотрудничества, которые, по его мнению, требуют совместных усилий.
Перовое - увеличение товарооборота.
За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов. Стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан. Считаю, что имеются в наличии все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что важным в этом вопросе является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры.
К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. В прошлом месяце после трехлетнего простоя из-за пандемии мы возобновили работу Международного центра торговли "Хоргос" на казахско-китайской границе. Приглашаю все центральноазиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба", - обратился Токаев, отметив, что в планах имеется строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе.
Второе - дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, где Китай является мировым лидером.
По словам Касым-Жомарта Токаева, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы. Китайские интернет-гиганты, например как Alibaba Group и JD COM, имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере.
Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции...В целом, с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы "С5+Сhina", - предложил президент.
Третье - развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Токаев напомнил, что десять лет назад в Астане председатель КНР изложил концепцию мегапроекта "Пояса и пути".
За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе. Можно с уверенностью сказать, что мегапроект способствовал возрождению Великого шелкового пути, созданию современной транспортной инфраструктуры на территории многих стран. Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и пути", - сказал глава государства.
Важным шагом в этом направлении, считает Токаев, станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе. Одним из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение.
Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - отметил президент.
Большие перспективы для стран региона также открывает использование потенциала железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран. Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.
Четвертое - углубление промышленной кооперации.
Эта сфера, отметил Касым-Жомарт Токаев, призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии.
Он убежден, что вовлечение Китая в региональные проекты будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи президент предложил разработать план промышленной кооперации ЦА - КНР с учетом преимуществ и потребностей стран региона.
Он также обратил внимание на перспективы такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. По его словам, взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей, реализованы проекты по выпуску электромобилей.
Вчера были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли", - рассказал президент и пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов.
При этом он отметил, что правительство РК предоставит исключительные условия для сотрудничества и защиты их интересов.
Пятое - большие резервы для сотрудничества имеются в сфере энергетики, в частности в нефтегазовом секторе.
Казахстанский лидер рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.
В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы.
В этой связи для Казахстана большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.
Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба.
Шестое - сельское хозяйство.
Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.
Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга", - уверен президент.
Исходя из общих интересов он предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли "Хоргос". При этом отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и "зеленых" технологий в сферу АПК.
Седьмое - Эффективное использование трансграничных водных ресурсов.
Токаев подчеркнул, что Центральная Азия - один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер.
Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу", - сказал глава государства.
Восьмое - развитие культурно-образовательных связей и сферы туризма.
Токаев подчеркнул, что Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам. В данном направлении он предложил создать реестр туроператоров Шелкового пути с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. Это, по его словам, позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии.
Кроме того, свою лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит сотрудничество между регионами, в частности развитие института городов-побратимов.
Вчера мы официально установили побратимские связи между городами Шымкент и Сиань, а также нашими регионами - Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси. В городе Сиань открывается генеральное консульство Казахстана. Наряду с этим важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодежью наших стран. Поэтому мы придаем исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира", - проинформировал глава государства.
Девятое - региональная безопасность и стабильность.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит роль КНР и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности.
Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки.Казахстан, в свою очередь, поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - обозначил позицию президент.
Он подчеркнул, что сегодня страны региона тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Коллективными усилиями продвигаются цели и задачи Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. При этом текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики.
Выдвинутая председателем Си "Инициатива глобальной безопасности" играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса", - отметил Токаев.
В вопросе Афганистана глава государства отметил важность продолжать поддержку усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.
Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
19.05.2023, 10:02 9456
Глава КНР призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"
Председатель КНР выразил готовность Китая оказать помощь странам Центральной Азии в наращивании потенциала в сфере правоприменения, безопасности и обороны
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Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
По словам Си Цзиньпина, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.
Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам", как терроризм, сепаратизм и экстремизм", - цитирует китайского лидера РИА Новости.
Также председатель КНР выразил готовность Китая оказать помощь странам Центральной Азии в наращивании потенциала в сфере правоприменения, безопасности и обороны, информирует издание "Синьхуа".
19.05.2023, 09:32 10331
Председатель КНР предложил механизмы сотрудничества со странами Центральной Азии
Фото: Синьхуа
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане, председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать механизмы взаимодействия для развития сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, передает корреспондент Kazakhstan Today.
Он отметил, что механизмы будут охватывать такие области, как промышленное развитие, инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, управление чрезвычайными ситуациями, образование и другие.
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет всесторонне наращивать объем трансграничных грузоперевозок со странами Центральной Азии. Будут приняты меры по упрощению торговли и обновлены двусторонние инвестиционные соглашения со странами Центральной Азии.
Кроме того, по его словам, Китай будет стремиться к внедрению "зеленого канала" для быстрого таможенного оформления сельхозпродукции на всех пограничных пунктах с государствами Центральной Азии.
Также он пообещал ускорить модернизацию существующих пунктов пропуска между Китаем и странами Центральной Азии.
Мы искренне приветствуем страны Центральной Азии на борту китайского "экспресса" развития", - сказал председатель КНР.
19.05.2023, 08:55 11196
Токаев прибыл в Центр международных конференций для участия в саммите "Центральная Азия - Китай"
Фото: Акорда
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Центр международных конференций для участия в саммите "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Главу государства встретил председатель КНР Си Цзиньпин.
Напомним, в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая с четверга по пятницу проходит саммит "Китай - Центральная Азия".
Опубликован текст совместного заявления КНР и Казахстана.
18.05.2023, 19:49 18271
Председатель КНР провел переговоры с президентами стран Центральной Азии
Фото: Акорда
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в городе Сиань провинции Шэньси провел переговоры с президентами стран Центральной Азии, прибывшими для участия в саммите "Китай - Центральная Азия".
В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Си Цзиньпин заявил, что его радует встреча со старым другом в Сиане, сообщает "Синьхуа"
Председатель КНР подчеркнул, что китайско-таджикские отношения имеют глубокие исторические корни, прочную политическую основу, богатое содержание сотрудничества и широкую общественную поддержку.
Си Цзиньпин призвал стороны углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов, включая национальный суверенитет, независимость, безопасность и территориальную целостность.
Председатель КНР подчеркнул важность углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в областях взаимосвязанности, сельского хозяйства, крупных проектов и др.
Китай готов импортировать из Таджикистана больше качественной сельхозпродукции. Си Цзиньпин также призвал к дальнейшей активизации гуманитарных обменов и созданию прочной социальной основы и основы из народных чаяний для развития отношений между двумя государствами.
Китай готов совместно с таджикской стороной усиливать сотрудничество в области правоприменения и безопасности для защиты общей безопасности двух стран и региона, добавил он.
Назвав таджикско-китайские отношения примером добрососедства и искреннего сотрудничества между странами, Рахмон заявил, что Таджикистан поддерживает предложенную Китаем Инициативу по глобальной безопасности, Инициативу по глобальному развитию и Инициативу глобальной цивилизации. По его словам, Таджикистан готов продвигать глубинную стыковку национальной стратегии развития с инициативой "Пояс и путь" и укреплять двустороннее сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, производственные мощности, сельское хозяйство, транспорт, "зеленая" экономика и гуманитарные обмены.
После переговоров главы двух государств подписали совместное заявление двух стран и стали свидетелями подписания целого ряда документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, взаимосвязанность, наука и технологии, обмены между регионами двух стран.
В ходе встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Си Цзиньпин напомнил о двух встречах между ними в прошлом году, на которых были достигнуты важные договоренности по китайско-кыргызским отношениям и сотрудничеству в различных сферах. По словам Си Цзиньпина, эти договоренности эффективно претворяются в жизнь и придают мощный импульс развитию двусторонних связей.
По словам Си Цзиньпина, китайско-кыргызские отношения прошли 31-летний путь развития, и Китай готов прилагать совместные с Кыргызстаном усилия для построения китайско-кыргызского сообщества единой судьбы, характеризующегося добрососедством, дружбой и совместным процветанием, развивать всестороннее сотрудничество на благо развития и подъема двух стран.
Си Цзиньпин заявил, что Китай и Кыргызстан должны укреплять взаимную поддержку, в частности, оказывать четкую и мощную поддержку друг другу в вопросах, касающихся их коренных интересов. Он призвал к развитию прагматичного сотрудничества в различных областях путем высококачественного совместного развития инициативы "Пояс и путь".
По словам Си Цзиньпина, Китай готов увеличивать импорт качественной кыргызстанской сельхозпродукции и поощрять больше китайских компаний инвестировать в Кыргызстан и вести в нем бизнес. Он призвал к углублению сотрудничества в области безопасности, чтобы обеспечить благоприятную и безопасную среду для совместного строительства "Пояса и пути" и развития двух стран.
Жапаров отметил, что в настоящее время кыргызско-китайские отношения находятся на наилучшем уровне за всю их историю. Он добавил, что позиция Кыргызстана по поддержке Китая в вопросах, связанных с Тайванем, Синьцзяном, Сянганом и другими сферами, касающихся его коренных интересов, неизменна. Кыргызстан поддерживает предложенную Китаем Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальному развитию, и готов совместно с китайской стороной твердо поддерживать друг друга, укреплять контакты и сотрудничество, а также совместно содействовать безопасности и развитию в двух странах и регионе, подчеркнул он.
Президент Кыргызстана далее заверил, что страна приложит все усилия для обеспечения безопасной и благоприятной инвестиционной среды для китайских предприятий.
Жапаров заявил о готовности работать с Китаем над совместным превращением саммита Китай - Центральная Азия в новую платформу для более тесного двустороннего и регионального сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.
По окончании переговоров главы двух государств подписали Совместную декларацию Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и стали свидетелями подписания целого ряда документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, промышленность и инвестиции, таможня, сельское хозяйство и культур.
В ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым Си Цзиньпин напомнил об успешном государственном визите Сердара Бердымухамедова в Китай в январе этого года, в ходе которого они вместе объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и подтвердили готовность к реализации сообщества единой судьбы на двустороннем уровне, благодаря чему была открыта новая страница в истории развития китайско-туркменских отношений.
Отметив, что прошедшие недавно в Туркменистане выборы в Меджлис нового созыва знаменуют благополучное завершение важной внутриполитической повестки дня, Си Цзиньпин заявил, что Туркменистан под руководством Бердымухамедова уверенно движется к цели "Возрождение новой эпохи могущественного государства".
За 31 год с момента установления дипломатических отношений Китай и Туркменистан всегда осуществляют дружественное сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что двусторонние отношения обладают огромным потенциалом и обширными перспективами.
Китай готов совместными усилиями с Туркменистаном непрерывно продвигать вперед развитие двусторонних отношений на благо народов двух стран, подчеркнул Си Цзиньпин.
Также Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры 17 мая.
18.05.2023, 17:02 20986
Саммит в Сиане станет стабилизирующим фактором ситуации в Центральной Азии - политолог
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" станет стабилизирующим фактором ситуации в Центрально-Азиатском регионе, заявил руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
По его мнению, от спокойствия и благополучия в центральноазиатских республиках зависит национальная безопасность и стабильность не только в этих странах, но также в России и Китае.
И Китай, и Россия, на мой взгляд, в равной мере заинтересованы в том, чтобы центральноазиатские республики развивались нормально, спокойно, чтобы здесь не продуцировались конфликты, чтобы здесь эффективно решались вопросы безопасности, чтобы не расширялся пояс нестабильности, который существует за пределами бывших границ СССР (...) Мои центральноазиатские коллеги, с которыми я часто общаюсь, едины в понимании того, что и китайская, и российская политика являются исключительно важными стабилизирующими политическими тенденциями для их государств, для их экономик, для их обществ", - сообщил политолог.
Андрей Грозин считает, что Центральная Азия для Китая, очевидно, представляет особый интерес по многим параметрам, начиная от совершенно незаменимой транспортно-логистической роли, которую играют страны Центральной Азии для реализации инициативы "Пояс и путь", и заканчивая соображениями, связанными с вопросами региональной безопасности.
По его словам, "Пояс и путь" и Евразийский экономический союз являются двумя важными экономическими инициативами для создания континентального консолидированного пространства, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Это два экономических мегапроекта, реализуемых в регионе для того, чтобы регион мог устойчиво и эффективно развиваться. Россия и Китай предлагают сугубо практическое, прагматическое сотрудничество во имя развития", - подчеркнул Андрей Грозин.
Ранее посол Кыргызстана в Китае заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона.
18.05.2023, 11:00 20366
Саммит "Китай - Центральная Азия" станет важной вехой в истории отношений двух сторон - МИД КНР
Саммит разработает новый план отношений между Китаем и Центральной Азией и откроет новую эру сотрудничества, сказал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" под председательством Си Цзиньпина еще больше укрепит отношения между Китаем и пятью странами Центральной Азии, повысит уровень экономического и торгового сотрудничества и создает заметные преимущества для народа, считают официальные лица и аналитики.
В саммите принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Встреча, являющаяся одним из крупнейших дипломатических мероприятий этого года в Китае, станет важной вехой в истории отношений между двумя сторонами, сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает издание China Daily.
В ходе мероприятия Си Цзиньпин выступит с важной речью на саммите, и главы шести государств обменяются мнениями о развитии механизма Китай - Центральная Азия, сотрудничестве в различных сферах и основных международных и региональных проблемах, представляющих взаимный интерес. Также будут подписаны ключевые политические документы.
Мы верим, что благодаря совместным усилиям различных сторон саммит разработает новый план отношений между Китаем и Центральной Азией и откроет новую эру сотрудничества", - сказал Ван Вэньбинь.
По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, общий объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии в прошлом году достиг рекордных 70 млрд долларов США.
Глава Китайского общества изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Ли Юнцюань отметил, что Китай всегда уважал суверенитет, независимость пяти стран Центральной Азии и их право выбирать пути развития, соответствующие их национальным условиям.
Китай всегда рассматривал Центральную Азию в качестве приоритета в своей дипломатии соседства, а стабильность и развитие региона напрямую связаны с собственным развитием Китая", - сказал Ли Юнцюань.
В прошлом году Си Цзиньпин председательствовал на виртуальном саммите в Пекине, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии, в ходе которого он объявил о плане предоставления странам безвозмездной помощи в размере 500 миллионов долларов для поддержки программ обеспечения средств к существованию.
Си также сделал Казахстан местом своей первой зарубежной поездки после вспышки пандемии COVID-19, когда посетил страну с государственным визитом в сентябре.
В скором времени построение еще более тесного сообщества с общим будущим между Китаем и Центральной Азией придаст новый импульс двусторонним связям и будет способствовать безопасности, стабильности и развитию региона, сказал Ли из Китайского общества изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии, пишет издание.
Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии, Китайской академии общественных наук Чжао Хуйжун сообщила, что повышение уровня многостороннего механизма между Китаем и пятью странами указывает на новый уровень акцента, придаваемого отношениям.
Саммит между главами государств поможет заложить прочный фундамент для построения сообщества с общими целями для двух сторон и проложит путь для будущего укрепления связей", - сказала она.
Центральная Азия - это место, где Си Цзиньпин предложил экономический пояс Шелкового пути, предшественник инициативы "Пояс и путь". По словам Чжао, этот регион также сыграл ключевую роль в глобальном выходе BRI.
Пять народов являются активными участниками и бенефициарами "Пояса и пути", и у нас есть основания полагать, что саммит поможет расширить практическое сотрудничество и позволит региону продолжать продвигать сотрудничество инициативы", - сказала она.
Китай и пять стран договорились на встрече министров иностранных дел в прошлом году о создании механизма саммита "Китай - Центральная Азия", при этом шесть стран будут проводить саммиты раз в два года начиная с этого года.
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