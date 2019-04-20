Дарига Назарбаева встретилась с Валентиной Матвиенко

Глава сената подчеркнула стратегический характер казахстанско-российского партнерства, а также важную роль двух стран в развитии экономической интеграции на евразийском пространстве.
"Мы высоко ценим вашу активную деятельность в качестве председателя Совета МПА СНГ. Благодаря вам, Межпарламентская ассамблея СНГ стала одним из флагманов интеграционных процессов в Евразии. Укрепляются организационные структуры Ассамблеи, неуклонно растет ее международный авторитет", - сказала Д. Назарбаева.
Руководитель верхней палаты также акцентировала внимание на проблемах экологии, в частности, необходимости организации совместной работы для более эффективного регулирования вопросов водопользования и трансграничных рек, экологической ситуации вокруг военных полигонов. В этом ключе Д. Назарбаева предложила разработать модельный закон по экологии.
В. Матвиенко пригласила главу сената посетить с визитом Российскую Федерацию и высказала готовность направить наблюдателей от МПА СНГ и Совета Федерации на внеочередные выборы президента Казахстана. Председатель Совета Федерации передала теплые пожелания Первому Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву и высоко оценила вклад Елбасы в развитие казахстанской государственности, подчеркнув его лидерство в продвижении интеграционных процессов, сообщили в пресс-службе сената парламента.
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