Дарига Назарбаева встретилась с Валентиной Матвиенко

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Вчера в Таврическом дворце спикер сената Дарига Назарбаева провела встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает Kazakhstan Today.

Глава сената подчеркнула стратегический характер казахстанско-российского партнерства, а также важную роль двух стран в развитии экономической интеграции на евразийском пространстве.

"Мы высоко ценим вашу активную деятельность в качестве председателя Совета МПА СНГ. Благодаря вам, Межпарламентская ассамблея СНГ стала одним из флагманов интеграционных процессов в Евразии. Укрепляются организационные структуры Ассамблеи, неуклонно растет ее международный авторитет", - сказала Д. Назарбаева.

Руководитель верхней палаты также акцентировала внимание на проблемах экологии, в частности, необходимости организации совместной работы для более эффективного регулирования вопросов водопользования и трансграничных рек, экологической ситуации вокруг военных полигонов. В этом ключе Д. Назарбаева предложила разработать модельный закон по экологии.

В. Матвиенко пригласила главу сената посетить с визитом Российскую Федерацию и высказала готовность направить наблюдателей от МПА СНГ и Совета Федерации на внеочередные выборы президента Казахстана. Председатель Совета Федерации передала теплые пожелания Первому Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву и высоко оценила вклад Елбасы в развитие казахстанской государственности, подчеркнув его лидерство в продвижении интеграционных процессов, сообщили в пресс-службе сената парламента.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства