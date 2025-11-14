Единые правила для перевозки радиоактивных материалов внедряют в СНГ

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ.





Ключевое положение - введение единых правил и процедур для всех стран СНГ, по которым такие перевозки теперь будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.





Документ также предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов. Это позволит избежать необоснованных задержек на границе.





Кроме того, соглашение закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при перемещении радиоактивных материалов.