Глава МИД Казахстана провел встречи с коллегами из стран ЦА

Самарканд. 14 января. Kazakhstan Today - Глава Министерства иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречи с коллегами из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Встречи прошли в рамках диалога "Индия - Центральная Азия" в Узбекистане, передает Kazakhstan Today.





На встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым обсуждены актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, ход реализации достигнутых договоренностей между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды.





Наш глава государства уделяет особое внимание развитию регионального сотрудничества. Наши страны играют ключевую роль в интеграционных процессах Центральной Азии. Мы приложим все усилия для дальнейшего продвижения двусторонних связей с Узбекистаном", - отметил глава МИД Казахстана.





Атамкулов подчеркнул, что сегодня для бизнес-структур двух стран создаются прекрасные условия для налаживания взаимовыгодного сотрудничества по таким высокоприбыльным направлениям, как финансовые услуги, переработка и пищевая отрасль, а также цифровая индустрия.





Министр поблагодарил узбекскую сторону за организацию подобной диалоговой площадки, которая дает возможность обсудить актуальные вопросы регионального характера.





Собеседники отметили успешное проведение Года Узбекистана в Казахстане в 2018 году и активную подготовку к старту мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.





Атамкулов также встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Был обсужден весь комплекс вопросов, связанных с торгово-экономическим взаимодействием, водно-энергетической сферой, региональным и приграничным сотрудничеством, а также ходом реализации договоренностей, достигнутых между главами государств Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.





Приоритетное внимание было уделено экономическому блоку сотрудничества. Министры подчеркнули обоюдное стремление в реализации комплекса практических мер, направленных на увеличение объемов взаимной торговли и диверсификации ее структуры, осуществления совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.





Констатируя близость или совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики, министры подтвердили намерение продолжить активное сотрудничество в рамках международных организаций.





В тот же день состоялась встреча Атамкулова с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, вопросам двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.





Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие казахстанско-туркменского взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено необходимости активизации торгово-экономического сотрудничества. В данном контексте стороны обсудили ряд актуальных вопросов, предполагаемых к включению в повестку дня, предстоящего очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.





Главы внешнеполитических ведомств также сошлись во мнении, что культурно-историческая и языковая общность двух народов является хорошим фундаментом к дальнейшему расширению сотрудничества в области культуры, искусства, науки, туризма и других сферах. В этой связи казахстанская сторона поблагодарила туркменскую сторону за оказанное содействие в успешном проведении Дней культуры Казахстана в Туркменистане.





На встрече главы МИД Казахстана с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-таджикских отношений, а также график предстоящих мероприятий.





Стороны отметили высокий уровень двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





Мухриддин поблагодарил Казахстан за оказываемую помощь и содействие в развитии Таджикистана. Было подчеркнуто, что казахстанско-таджикские межгосударственные отношения отвечают высокому духу стратегического партнерства.





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