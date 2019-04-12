Государственный визит президента Казахстана в Узбекистан состоится 14-15 апреля

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - 14-15 апреля состоится первый государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки, сообщает пресс-служба Акорды.

Запланировано подписание ряда важных документов. Кроме того, К. Токаев и Ш. Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства