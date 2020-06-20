Казахстан инициировал создание Международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса

В целях содействия в увеличении местного содержания в товарах и услугах мы инициировали создание Международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса, который будет являться единым окном между тремя операторами Соглашения о разделе продукции и координировать проводимую работу. При создании центра будет использован опыт работы центров аналогичных исследований и разработок, созданных компаниями Shell и ENI. Основная цель работы центра - локализация производства товаров/услуг для нефтегазовой отрасли РК для нужд трех операторов, в частности, через создание новых производств и сервисных центров, а также расширение возможностей существующих отечественных товаропроизводителей и сервисных компаний", - объяснил глава ведомства.

В настоящее время условия открытия центра согласовываются с акционерами трех операторов.

Мы хотим, чтобы акционеры - международные нефтяные компании - оказывали поддержку этому центру путем предоставления своих специалистов, технических и инженерных компетенций. Центр будет создан на примере KazEnergy и будет содержаться за счет средств трех операторов", - подчеркнул Ногаев.

Министр также отметил, что в 2019 году объем закупок товаров, работ и услуг в нефтегазовой отрасли составил 7 трлн тенге, что на 15% больше показателя прошлого года. При этом доля трех крупных операторов - "Тенгизшевройл" (ТШО), Северо-Каспийская операционная компания (НКОК), "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" (КПО) - составляет 5,7 трлн тенге, что превышает 80% от общего закупа товаров, работ и услуг.

Суммарный уровень местного содержания в крупных проектах составил порядка 39%, при этом доля товаров местного производства составила всего 10%.

Данные показатели свидетельствуют о том, что потенциал отечественных товаропроизводителей не используется в полной мере, в связи с чем работа министерства и других ведомств направлена на увеличение доли местного содержания в крупных нефтегазовых проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак", - пояснил Ногаев.

В апреле 2019 года была создана межведомственная рабочая группа по развитию нефтегазового машиностроения, в состав которой вошли операторы крупных проектов Минэнерго и МИИР РК, ТОО "PSA", "Союз машиностроителей Казахстана" и другие.

Группа занимается анализом, чтобы выявлять целевые товарные группы и заинтересованных отечественных предприятий. В качестве исходных данных использовались планы закупок и перечень установленного оборудования, группа проанализировала уровень готовности и заинтересованности отечественных товаропроизводителей в локализации необходимого оборудования. На основе проведенного анализа товаров были определены шесть основных категорий и выявлены 18 отечественных товаропроизводителей, заинтересованных в их производстве.

Технические спецификации оборудования, которое планируется закупать, передали Союзу машиностроителей Казахстана и НПП "Атамекен" для дальнейшего их распространения среди заинтересованных отечественных товаропроизводителей. Кроме того, прошел ряд встреч технических специалистов, операторов и представителей Союза машиностроителей, на которых обсуждались технические спецификации товаров.

По итогам анализа проведена следующая работа: НКОК проводит работу по пяти приоритетным компаниям для заключения договоров в 2020 году. ТШО разместило испытательные заявки на ТОО "Бемер Арматурен Казахстан" и ТОО Karlskrona. Кроме того, девять заводов, поставщиков услуг, прошли квалификационный отбор и стали поставлять товары и услуги для ТШО. В КПО в 2020 и 2021 году планируется локализация товаров по 13 категориям и заключение пяти договоров с отечественными товаропроизводителями.

Нурлан Ногаев также сообщил, что разработан и утвержден план мероприятий по развитию нефтегазового машиностроения в РК на 2019-2025 годы. В ближайшее время приоритетным направлением станет поэтапная локализация производства оригинального оборудования на территории Казахстана. В дальнейшей работе имеется высокий потенциал для локализации производства.

В среднесрочной перспективе планируется локализация таких товаров и оборудования, как, например, различные расходные материалы, крепежные материалы, запорная арматура, электротехнические изделия, контрольно-измерительные приборы и автоматика, также ведется работа по локализации производства несложных товаров и размещению испытательных заявок.

За последние 2,5 года в Карачаганакском проекте отечественным товаропроизводителям выдали контракты на производство и поставку товаров - средств индивидуальной защиты, теплообменников, буровых долот, обсадных колонн, модульных подстанций и другого. На Кашагане за этот период были заключены контракты на сумму $53 млн, в 2020 году дополнительно заключили еще два договора. По ТШО были локализованы товары на общую сумму $30 млн. Все эти товары ранее импортировались из-за рубежа.

По инициативе Минэнерго и уполномоченного органа была проведена работа с НПО и НКОК по вопросам внесения изменений в тендерные процедуры в части местного содержания. Так, были внедрены беспрецедентные правила по реализации механизма "Контракт, конвертируемый в инвестиции", пролонгации действующего контракта на условиях локализации товаров иностранного производства, предоставлению условной скидки, проведению тендера среди казахстанских поставщиков.

На сайтах операторов конкретизировали порядок размещения планов закупок, который включает наименование и краткое описание закупаемых товаров, работ и услуг, предполагаемую дату приглашения на тендер, период присуждения контракта и предполагаемый бюджет закупок. Ожидается, что эти меры станут дополнительной поддержкой отечественных товаропроизводителей и поспособствуют максимальному вовлечению их в закупки, которые проводят операторы нефтегазовых проектов.

В среднесрочной перспективе Минэнерго продолжит работать над реализацией плана мероприятий по установленным направлениям до 2025 года, развитием сервисных центров обслуживания оборудования и производства запасных частей и развитием местных кадров.

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