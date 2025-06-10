09.06.2025, 08:43 23941

Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии

Он приедет 10-11 июня в Астану
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии
Фото: Depositphotos
Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили в пресс-службе Акорды.

В ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

Напомним, 8-9 июня по приглашению главы государства Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев.

 
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Теги:Астана

новости по теме

10.06.2025, 14:36 3226

Токаев принял действующего председателя ОБСЕ

Токаев принял действующего председателя ОБСЕ
Фото: Акорда
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен, сообщает Акорда.

Президент выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.

В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в Скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов.

Элина Валтонен в свою очередь подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

Мы искренне ценим вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с офисом программ ОБСЕ в Астане", - сказала действующий председатель ОБСЕ.

 
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Теги:ТокаевОБСЕприём
10.06.2025, 13:07 4686

Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР

Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения
Китай и Казахстан - вечные стратегические партнеры - генконсул КНР
Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай и Казахстан - вечные всесторонние стратегические партнеры, а также активные участники и сторонники совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в ходе конференции "Цветение всех культур и единая судьба человечества: празднование первого Международного дня диалога между цивилизациями".

Под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество между нашими государствами успешно развивается во всех сферах, особенно в области гуманитарных обменов. Совсем недавно первый международный туристический поезд из Китая в Центральную Азию отправился из древнего города Сиань в "город яблок" Алматы. С успехом прошла неделя литературы Шелкового пути, а редкие произведения из коллекции Национального художественного музея Китая впервые были представлены широкой казахстанской аудитории. Все это способствует укреплению атмосферы дружбы, взаимопонимания и сближения между нашими народами", - заявила Цзян Вэй.


По ее словам, в ближайшее время состоится второй саммит "Китай - Центральная Азия".

Мы с нетерпением ожидаем, что шесть стран еще более укрепят консенсус по вопросам сотрудничества, чтобы решительно отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против одностороннего давления и гегемонии, защищать принципы справедливости и равноправия, неизменно придерживаться подлинного многостороннего подхода. Мы готовы выступать защитниками равноправного диалога между цивилизациями, активными участниками межцивилизацинных обменов, а также сторонниками цивилизационного прогресса и совместными усилиями построить еще более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии!" - подчеркнула генконсул.


Цзян Вэй отметила, что в настоящее время мир переживает беспрецедентные изменения, геополитические конфликты и противостояния продолжаются, а дефицит доверия, стабильности и мира лишь усугубляется.

В этот исторически значимый момент, когда человечество стоит перед выбором между сплоченностью и диалогом, с одной стороны, и конфронтацией, и разделением - с другой, Китай предлагает свой ответ: содействовать сосуществованию цивилизаций через диалог, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения и неуклонно продвигаться по пути построения сообщества единой судьбы человечества", - добавила она.


Ранее, на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, единогласно была принята инициированная Китаем резолюция об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями.

В основу этого документа положены ключевые положения "четырех общих принципов" глобальной цивилизационной инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином. Также в резолюции подчеркивается, что все достижения цивилизаций являются общим достоянием человечества. В ней выражается уважение к культурному многообразию, подчеркивается важная роль диалога между цивилизациями в обеспечении мира во всем мире, содействии совместному развитию, улучшении благосостояния народов и продвижении общего прогресса. Документ также выступает за равноправный диалог и взаимное уважение между различными цивилизациями.

Министры государств - членов ООН подтвердили значение межцивилизационного диалога для поддержания глобального мира и развития, повышения уровня жизни и укрепления взаимного уважения. Они постановили провозгласить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями и предложили государствам-членам, а также учреждениям системы ООН отмечать этот день. Международное сообщество высоко оценило принятие данной резолюции, подчеркнув роль Китая как одного из лидеров в деле глобального диалога между цивилизациями, и признало это важным вкладом в развитие межцивилизационного обмена, взаимопонимания и мирного сосуществования.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в рамках глобальной цивилизационной инициативы так называемые четыре общих подхода:

  • совместное продвижение уважения к разнообразию цивилизаций мира;
  • совместное продвижение общих ценностей всего человечества;
  • совместное сохранение и развитие цивилизационного наследия;
  • совместное расширение гуманитарных обменов и международного сотрудничества.

Резолюция полностью воплощает ценности и цели глобальной цивилизационной инициативы, предоставляя странам - членам ООН ценностные ориентиры и практический путь для совместного укрепления диалога между цивилизациями. Она также демонстрирует конкретный вклад Китая в реализацию инициативы и построение сообщества единой судьбы человечества", - добавили в генконсульстве.

 
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Теги:РККитайпартнерство
09.06.2025, 12:08 21306

Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе - Токаев  Дополнено

По итогам переговоров глав государств стороны подписали ряд двусторонних документов
Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым подчеркнул, что Болгария - один из важнейших партнеров РК в Европе, сообщает пресс-служба главы государства.

Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене. Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция. Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм", - заявил президент Казахстана.


В свою очередь Румен Радев подчеркнул, что Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между странами и народами.

Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление", - добавил президент Болгарии.


Дополнено 09.06.2025, 12.58

Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания.

За четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил глава Казахстана.


Он поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В свою очередь президент Болгарии подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.


В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

Дополнено 9 июня, 13.19


Казахстан и Болгария по завершении переговоров глав государств подписали ряд двусторонних документов:


  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
  2. Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;
  3. Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;
  5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Астану.
 
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Теги:ТокаевПрезидентвстречаБолгария
05.06.2025, 15:48 70356

Президенты Казахстана и Ирана обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.

Главы государств отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.

Также собеседники обсудили график предстоящих встреч.
 
05.06.2025, 09:15 76076

Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии

Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев проведут переговоры
Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии
Фото: Акорда
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 8-9 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев, сообщили в пресс-службе Акорды.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

 
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Теги:ПрезидентПереговорыБолгария
05.06.2025, 09:01 76851

Сегодня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ

Делегацию Казахстана на заседании возглавит премьер-министр Олжас Бектенов
Сегодня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
Фото: e-cis.info
Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июня 2025 года в Душанбе пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.

Отмечается, что в проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.

В широком формате предлагается обсудить проекты соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции развития сотрудничества в области легкой промышленности и плана мероприятий по ее реализации, концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств - участников СНГ.

Кроме того, на заседании планируется принять ряд документов по учреждению и проведению форума волонтеров СНГ, учреждению нагрудного знака "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств", а также регламентирующих взаимодействие в сферах охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества, обороны и безопасности, и рассмотреть кадровые вопросы.

Как сообщили в МИД РК, делегацию Казахстана на заседании возглавит премьер-министр Олжас Бектенов.

В повестку дня включены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития совместной деятельности в отраслях промышленности, транспорта, здравоохранения, экологии, туризма, молодежной политики, в гуманитарной и оборонной сферах. Планируется принятие документов, направленных на повышение эффективности работы СНГ и его институтов, укрепление межрегиональных связей. Также будут рассмотрены текущие кадровые назначения в системе органов СНГ и вопросы финансирования деятельности Содружества в 2025 году", - проинформировали в ведомстве.


Ожидается, что итоги заседания будут способствовать углублению интеграционных процессов и укреплению практического взаимодействия между государствами СНГ.
 
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Теги:ЗаседаниеСНГДушанбе
03.06.2025, 13:24 123976

Токаев поздравил Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши

Глава Казахстана пожелал Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу - благополучия и процветания
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши, сообщает Акорда.

Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравительной телеграмме.


Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу - благополучия и процветания.
 
30.05.2025, 17:02 198721

Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику - Токаев

Президент Туркменистана пожелал лидеру Казахстана успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия"
Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым отметил, что сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям, сообщает Акорда.

Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня", - заявил глава государства.


В свою очередь президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия".

Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", - отметил Сердар Бердымухамедов.


В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия председателю халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.

Ранее глава государства провел переговоры с председателем совета министров Италии в расширенном формате.
 
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