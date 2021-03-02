Мамин обсудил с главой Роскосмоса дальнейшее развитие космодрома Байконур

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.
Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения.
Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" ("Назарбаевский старт"), рассказали в пресс-службе правительства.
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