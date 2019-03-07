Мажилис одобрил поправки в соглашение Россией о статусе города Байконура

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты палаты одобрили поправки в Соглашение Казахстана с Россией о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, передает Kazakhstan Today.

Поправками предусматривается дополнительное включение в перечень госорганов Казахстана, функционирующих в Байконыре, подразделений десяти государственных органов, сообщает пресс-служба палаты.





Государственный следственный комитет исключен из перечня, но в него вошли подразделение уполномоченного органа РК в области охраны окружающей среды, подразделение Министерства юстиции РК, представитель уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель местного исполнительного органа Кызылординской области, подразделение КНБ РК, подразделение Пограничной службы РК, Администратора судов по Кызылординской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК, подразделение казначейства Министерства финансов РК, Комитета по статистике МНЭ РК и Байконырский филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ.

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