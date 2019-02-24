Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам передачи госфункций в конкурентную среду

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.

В ходе подготовки ко второму чтению депутаты предложили ввести новое понятие "оптимизация", вытекающее в результате передачи функций центральных и местных исполнительных органов в конкурентную среду. Предусматривается также возврат функций центральных и местных исполнительных органов в случае некачественной реализации переданных функций конкурентной средой. Внесены поправки в законодательство в части предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.

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