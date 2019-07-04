Мажилис рассмотрел 110 законопроектов за 4-ю сессию VI созыва

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем 4-ю сессию VI созыва пленарном заседании депутатов подвел краткие итоги деятельности палаты, передает Kazakhstan Today.

По словам Нурлана Нигматулина, в 4-ю сессию проведено 41 пленарное заседание мажилиса, на которых обсуждено 199 вопросов. За этот период на рассмотрении палаты находилось 110 законопроектов, из которых 81 одобрен и направлен в сенат. Кроме того, проведено 13 правительственных часов, 2 парламентских слушания, 14 круглых столов, 14 выездных заседаний комитетов мажилиса и 4 международные конференции.

Сессия завершается. Но впереди у нас выезды в регионы для встреч с населением. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны учесть в дальнейшей нашей с вами законотворческой деятельности", - сказал в завершение Н. Нигматулин.

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