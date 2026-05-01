МИД: Казахстан провел встречи по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом стран

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан рассматривает визит президента России Владимира Путина как центральное мероприятие двусторонней повестки 2026 года. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, информирует Акорда.





Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран", - сказал президент.





Глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Он подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.





В свою очередь Сергей Лавров проинформировал главу государства о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.





Напомним, визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан запланирован на конец мая текущего года.