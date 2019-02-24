МИД Казахстана осудил теракты в Иране и Индии

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В субботу, 16 февраля, Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявления по террористическим актам в Иране и Индии, передает Kazakhstan Today.

Казахстан решительно осуждает акты терроризма, совершенные в иранской провинции Систан-Белуджистан 13 февраля 2019 года, в результате чего погибло большое количество иранских военнослужащих. Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом. Считаем, что организаторы и вдохновители этих бесчеловечных акций должны быть выявлены и понести суровое наказание. Искренне выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также народу и правительству Ирана", - говорится в заявлении.

Республика Казахстан также решительно осуждает террористический акт в округе Пулвама, в Индии, в результате которого погибло и пострадало большое количество военнослужащих и гражданских людей.

В этой связи Казахстан призывает мировое сообщество к практическому выполнению международных обязательств по контртерроризму. Противодействие терроризму является главной задачей мирового сообщества. Мы солидарны с народом Индии в борьбе с этой угрозой XXI века. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказано в заявлении.

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