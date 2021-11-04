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МИД РК: изменены правила въезда в США

03.11.2021, 11:00 11611
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана сообщило об изменениях в правилах въезда казахстанцев в США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ. В список одобренных входят такие вакцины, как Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Отмечается, что сертификаты должны быть оформлены по варианту, утвержденному государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.
 

Вместе с тем новые требования не распространяются на детей до 18 лет, людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации, а также на государственных служащих или членов их семей, имеющих визы дипломатической, служебной и транзитной категорий, и сотрудников международных организаций", - сказано в сообщении.

 

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Елбасы встретился с наследным принцем Абу-Даби

29.10.2021, 09:47 87211
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нурсултан Назарбаев и наследный принц Абу-Даби дали высокую оценку динамичному развитию традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
 
В данном контексте были отмечены итоги визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Абу-Даби, в результате которого был подписан межправительственный документ об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд долларов США.
 
Елбасы сердечно поздравил народ Объединенных Арабских Эмиратов с "Золотым юбилеем" по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период.
 
В ходе встречи Первый Президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность", которая была присуждена Наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития. 
 
В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов Комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности. 
 
Отметив большую роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.
 
Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, сообщила пресс-служба Елбасы.
 
Напомним, Назарбаевская премия "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" была учреждена Первым Президентом РК – Елбасы в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения являются король Иордании Абдалла II, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
 

Сенат одобрил в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления

28.10.2021, 12:55 106138
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Сегодня под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, правительство страны передает ряд своих полномочий министерствам, а некоторые полномочия министерств переходят местным исполнительным органам.
 
В частности, Министерству образования и науки планируют передать функцию по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов и их размеров, предоставляемых финансовыми организациями. Министерство иностранных дел назначат ответственным за ведение мониторинга по обеспечению выполнения международных договоров. А Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагается самостоятельно разрабатывать и утверждать правила по регистрации, учету и выдаче разрешений на проведение аэросъемочных работ. В свою очередь акиматам предлагается передать часть функций, которые сейчас находятся в ведении ряда министерств.
 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Бюджетный и Уголовно-исполнительный Кодексы. Кроме того, предусматривается передача на уровень местных исполнительных органов некоторых функций Министерств образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства. Также в целях усиления полномочий Министерств экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности им будет предоставлен ряд дополнительных функций", - отметила в своем докладе сенатор Ляззат Рысбекова.

 
Законопроект, направленный на четкое разграничение полномочий между уровнями госуправления, и являющийся еще одним шагом к формированию эффективной системы госуправления, сенаторами был одобрен в первом чтении и направлен на дальнейшее рассмотрение палаты.
 
 

Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу

26.10.2021, 18:25 141103
Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, передает AZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Варга находится в Нур-Султане для участия в Пятом заседании казахстанско-венгерского стратегического совета и бизнес-форуме.
 
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.
 
Приветствуя Варгу, Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.
 
В свою очередь министр финансов Венгрии выразил признательность главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.
 
Варга также отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период. 
 
Венгерский политик выразил благодарность президенту за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.
 

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