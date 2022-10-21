МИД РК не считает нужным реагировать на включение Токаева в список "Миротворца"

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта "Миротворец", где его обвиняют в якобы публичном отрицании "российской агрессии" против Украины.
Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее", - сказал Тлеуберди в кулуарах парламента.
Он отметил, что "Миротворец" - негосударственная организация, поэтому она "не отражает официальную позицию" Киева.
Если вы внимательно посмотрите, там ссылка идет на его высказывание, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна. Еще один важный момент, ссылка на высказывание нашего президента была помещена в 2019 году, я думаю, вы, как журналисты, должны сами смотреть, почему именно сейчас поднимается, сразу идет волна", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.