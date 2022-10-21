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МИД РК не считает нужным реагировать на включение Токаева в список "Миротворца"

20.10.2022, 12:07 6171
МИД РК не считает нужным реагировать на включение Токаева в список "Миротворца"
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта "Миротворец", где его обвиняют в якобы публичном отрицании "российской агрессии" против Украины.
 

Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на его сайте, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее", - сказал Тлеуберди в кулуарах парламента.

 
Он отметил, что "Миротворец" - негосударственная организация, поэтому она "не отражает официальную позицию" Киева.
 

Если вы внимательно посмотрите, там ссылка идет на его высказывание, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна. Еще один важный момент, ссылка на высказывание нашего президента была помещена в 2019 году, я думаю, вы, как журналисты, должны сами смотреть, почему именно сейчас поднимается, сразу идет волна", - добавил министр.


Ранее сообщалось, что Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.
 

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Премьер-министр РК принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета

21.10.2022, 09:39 1471
Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов вчера прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
 
Сегодня состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов, сообщает ortcom.kz.
 
В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин.
 
Стороны вчера провели заседание в узком формате, в ходе которого обсуждались вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.
 

Указами президента назначены послы Казахстана в ряде стран

21.10.2022, 09:15 2041
Указами президента назначены послы Казахстана в ряде стран
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Указами президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены чрезвычайные и полномочные послы Республики Казахстан в ряде стран.
 
По данным Акорды, Алибек Бакаев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Австрия, постоянным представителем РК при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Швейцарской Конфедерации, чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
 
Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации.
 
Аскар Куттыкадам назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Сингапур.
 
Кроме того, указом главы государства Аркен Арыстанов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Сингапур, чрезвычайного и полномочного посла РК в Новой Зеландии, чрезвычайного и полномочного посла РК в Австралийском Союзе по совместительству.
 

В ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

19.10.2022, 20:47 9031
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду в Москве прошло 20-е заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран - членов ОДКБ.
 
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщает РИА Новости.
 

Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - сообщил заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.

 
Когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные стандарты, но есть определенные различия в стандартах, в подходах".
 

Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил Семериков.

 

Зеленский освободил Врублевского от должности посла Украины в Казахстане

19.10.2022, 09:24 12101
Киев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.

Напомним, в августе в соцсетях был опубликован отрывок из интервью Врублевского одному из казахстанских блогеров со скандальными высказываниями о русских. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению".

Слова посла Украины о русских осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.  

На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским. На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.

Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. По его словам, до украинской стороны была доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.
 

Токаев принял посла Казахстана в Великобритании

17.10.2022, 18:14 19016
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.
 
Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Напомним, ранее Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева.
 

В Таджикистане началась активная фаза совместного учения ОДКБ "Рубеж-2022"

17.10.2022, 17:54 19436
Душанбе. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022".
 
По информации пресс-центра учений ОДКБ, темой учения стала подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.
 
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отметил важную роль совместных учений в повышении профессионализма военнослужащих государств - членов ОДКБ.
 
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил, что созданные в 2001 году Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона не теряют актуальности в текущий момент.
 
Общая численность участников учений составляет около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Напомним, на саммите "Центральная Азия - Россия" президент РК предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.
 

Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана

15.10.2022, 16:34 41866
Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в узком и расширенном составах приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
 
В заявлении главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.
 
Они также подтвердили необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.
 
Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
 
Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
 
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
 

Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

15.10.2022, 15:24 43021
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о результатах переговоров, сообщает "БОРТ№1".
Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.
 

Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров", - подчеркнул глава Казахстана.

 
По его словам, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству.
 

Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году - за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Токаев.

 
По его словам, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.
 

Наша цель - обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", - отметил Токаев.

 
В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.
 

Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части - энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", - сказал Бердымухамедов.

 
В завершение встречи он пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.
 

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