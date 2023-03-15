В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиковВ Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
14.03.2023, 21:34 7126
МИД РК сделал заявление по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном
Казахстан высоко оценивает роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.
Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов. Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества. Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", - говорится в заявлении МИД Казахстана.
Ранее Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса.
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15.03.2023, 09:03 1726
Токаев совершит рабочий визит в Анкару
Фото: Depositphotos
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Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 16 марта по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями", - говорится в сообщении.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
14.03.2023, 15:41 9271
Токаев принял послов России и Китая
Обсуждены предстоящий визит в Казахстан главы России Владимира Путина и запланированный визит Токаева в Китай
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо, сообщает Акорда.
В ходе беседы с послом Российской Федерации глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.
Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.
Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Токаева в КНР.
Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
Глава государства также высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Напомним, 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.
С Владимиром Путиным глава Казахстана провел телефонный разговор 6 марта. В беседе главы государств обсудили график предстоящих мероприятий.
10.03.2023, 20:43 39566
В Астане состоялись казахстанско-российские политические консультации
Фото: МИД РК
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, сообщает пресс-служба министерства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев особо отметил успешное развитие казахстанско-российских отношений, основанных на принципах союзничества, дружбы и стратегического партнерства. В свою очередь Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных индустриальных проектов.
Подтверждая приверженность укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
27 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о закрытии торгового представительства Казахстана в России.
10.03.2023, 13:07 42766
Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Акорда.
Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи - результат вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия.
Напомним, сегодня депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
10.03.2023, 10:29 44241
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок
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Пекин. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. В нем приняли участие 2952 депутата, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Вместе с тем Си Цзиньпин возглавил Центральный военный совет КНР.
Центральный военный совет КНР - это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
09.03.2023, 10:32 49336
Максимально поддерживать молодежь намерена партия AMANAT
Фото: AMANAT
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Петропавловск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Фариза Муканова, Тимур Бекеев и член регионального Предвыборного штаба Зауре Картова призвали молодых людей проголосовать за AMANAT.
На встрече со студентами факультета инженерии и цифровых технологий СКУ имени Манаша Козыбаева кандидаты рассказали о намерениях партии создать справедливые социальные лифты для молодежи.
Согласно нашей Предвыборной программе каждый молодой человек получит шанс освоить востребованную специальность. Мы намерены увеличивать число грантов для обучения в колледжах и вузах страны каждый год. Стипендии студентов колледжей, бакалавров, магистров и докторантов вырастут в полтора-два раза. Для поддержки молодых ученых будут выделена тысяча грантов на научные разработки", - рассказала Фариза Муканова.
В свою очередь Тимур Бекеев рассказал об инициативах партии, направленных на трудоустройство молодежи.
Мы увеличим финансирование молодежных инициатив, поддержим волонтерство, обеспечим условия для качественного досуга. В нашем регионе партия будет оказывать поддержку ежегодному трудоустройству 665 человек на летний период через трудовые отряды "Жасыл Ел". Также ежегодно минимум 2,5 тысячи молодых людей будут трудоустраиваться по проекту "Молодежная практика для выпускников". Для молодых предпринимателей предоставят на конкурсной основе льготное кредитование под 2,5% годовых", - объяснил Тимур Бекеев.
В завершение встречи кандидаты в депутаты и доверенное лицо призвали студентов принять активное участие в важном общественно-политическом событии страны и отдать голос за "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
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07.03.2023, 10:45 68766
МИД Китая не исключает возможности конфронтации с США
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности
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Пекин. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты призывают все страны к соблюдению неких правил, но сами ведут нечестную конкуренцию, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, выступая на ежегодной пресс-конференции.
Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому", - цитирует главу МИД КНР РИА Новости.
Подобная политика может привести к конфронтации и конфликту, добавил Цинь Ган.
Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход (поезда) с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведет к конфронтации и конфликту", - сказал дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?" - сказал Цинь Ган.
США призывают Китай не поставлять оружие России, между тем не прекращают вооружение Тайваня, хотя это и противоречит подписанным ранее документам, отметил дипломат.
06.03.2023, 15:47 75886
Токаев и Путин обсудили график предстоящих мероприятий
Особое внимание в телефонной беседе было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.
Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В январе главы государств обсудили по телефону дальнейшее развитие связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
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