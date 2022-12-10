Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

Фото: МО РК
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.
В совместном коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии", - отметили в пресс-службе.
В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.
Напомним, вчера стало известно, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС.