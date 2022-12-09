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В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС

08.12.2022, 15:29 2881
В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС
Фото: news.cgtn.com
Стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности
Москва. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве 9 декабря состоится встреча глав оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что состоялась встреча начальников генштабов Казахстана и Беларуси.
 

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Токаев обсудил с главой литовского МИД перспективы развития отношений двух стран

07.12.2022, 12:50 7576
Президент назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и ЕС.
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РК.

Собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и Европейском союзе.

Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

06.12.2022, 11:35 12316
Президенты обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает Акорда.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
 

Кошанов предложил принять модельный закон по противодействию терроризму для стран ОДКБ

06.12.2022, 11:25 12696
Закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму
Москва. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов на очередном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба мажилиса.

По словам Кошанова, закон позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран - членов организации в сфере противодействия терроризму.

Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам, - заявил Ерлан Кошанов.


На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов организации. В том числе рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.

Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.

Напомним, Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом.
 

Казахстан - приоритетная для нас страна в ЦА - глава МИД Греции

05.12.2022, 14:54 15656
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров Казахстана среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - отметил Токаев.


В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с вашей страной", - сказал министр.


В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
 

Узбекистан заинтересован в создании газового союза с Россией и Казахстаном - Новак

02.12.2022, 18:40 26511
Узбекистан заинтересован в создании газового союза с Россией и Казахстаном - Новак
Фото: Depositphotos
На совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог
Москва. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан заинтересован в проекте России по созданию тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

На совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог, информирует РИА Новости.

Договорились продолжить диалог. Мы готовы обеспечить увеличение поставок газа в Республику Узбекистан, поскольку потребление газа в Узбекистане растет и в ближайшей перспективе будет расти. И есть возможность расширения этого сотрудничества по поставкам газа. Детали технические будут проработаны в ближайшее время", - заявил Александр Новак.


На вопрос о том, есть ли у Узбекистана заинтересованность в реализации газового союза, он ответил: "Да, конечно. Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан. Повторяю, нам нужно проработать технические вопросы и коммерческие".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны.
 

Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

30.11.2022, 19:28 36731
Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР
Фото: Акорда
По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и ОЭСР
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

Вчера на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с вашей организацией. Мы также признательны за ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны", - сказал президент.


За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах. Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики.

Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

В свою очередь Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей организации.
 

Узбекистан ратифицировал договоры с Кыргызстаном о границе и водохранилище

30.11.2022, 19:17 37141
Определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы
Ташкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 30 ноября, подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщает пресс-служба президент РУ.

Договор между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 га территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 га пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 га на участке Говасай в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай и не допускать технического загрязнения воды.

Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником Чашма в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища и утверждено положение о ее деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения, а также определен порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 м по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища.

Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 млн тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 млн долларов.
 

Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции

30.11.2022, 08:15 40411
Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции
Фото: Акорда
Токаев отметил важность укрепления межпарламентских связей между странами
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Французской Республики и провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почетного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эммануэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей сената Франции.

Как сообщалось ранее, Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан.
 

 

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