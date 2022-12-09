В Москве состоится встреча глав оборонных ведомств стран СНГ и ШОС

Президент назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и ЕС.

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РК.





Собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.





Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером Казахстана в Балтийском регионе и Европейском союзе.





Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.





Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.





В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.