Минюст сообщил о возмещении Казахстану $500 тыс. по делу World Wide Minerals

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Канадские истцы возместили расходы Республики Казахстан в размере $500 тыс. в арбитраже World Wide Minerals, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В декабре 2013 года канадские Истцы (компания "World Wide Minerals Ltd" и королевский адвокат Пол Кэролл (президент компании), обратились с инвестиционным иском против Республики Казахстан. Первоначальная сумма исковых требований составила $1,9 млрд. Суть спора заключалась в обстоятельствах доверительного управления истцами Целинным горно-химическим комбинатом, расположенным в Акмолинской области, в период с 1996 по 1997 годы. По итогам слушаний, прошедших в декабре 2017 года и январе 2018 года, трибунал в своем решении от 29 октября 2019 года присудил истцам менее чем 1% от основной суммы иска", - напомнили в пресс-службе Министерства юстиции РК.
В ноябре 2019 года Республика Казахстан подала заявление в Высокий суд Англии по оспариванию арбитражного решения в части нарушений, допущенных трибуналом при подготовке заключения и оценке ущерба с представлением соответствующих доказательств.
23 ноября 2020 года судья Пелинг поддержал заявление Республики Казахстан об обжаловании, отменив арбитражное решение 2019 года в части присужденной суммы ущерба и расходов и направил дело на рассмотрение в трибунал. С учетом успешного обжалования арбитражного решения истцам было поручено оплатить расходы Республики Казахстан. Истцы выплатили Республике Казахстан $500 000 за расходы, понесенные в процессе обжалования, которые уже поступили в государственный бюджет. В результате положительного для Казахстана решения истцы отозвали свой иск по приведению в исполнение арбитражного решения в Англии. В этой связи истцы обязаны выплатить Республике Казахстан понесённые расходы. В настоящее время сторонами обсуждается вопрос о возмещении этих расходов", - проинформировали в Минюсте.
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