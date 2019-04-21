Начавшаяся "расстыковка" ЕС и США дает возможность продвижения проекта Большой Евразии - эксперт

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстанско-Немецком университете накануне прошла научная конференция на тему "Инициатива "Один пояс и один путь": важнейший фактор выстраивания современных международных отношений". Как отметил в своем выступлении директор Института международного и регионального сотрудничества КНУ Булат Султанов, в условиях начавшейся "расстыковки" ЕС и США открывается реальное "окно возможностей" для продвижения проекта Большой Евразии, передает Kazakhstan Today.

"В условиях начавшейся "расстыковки" ЕС и США открывается реальное "окно возможностей". В этой связи концепция "Большой Евразии" будет становиться все более перспективной благодаря созданию единого общего рынка ЕАЭС - Евросоюз", - заявил Булат Султанов.

По его мнению, в условиях современных вызовов и рисков Казахстану следует, во-первых, поддерживать инициативу "Один пояс и один путь"; во-вторых, содействовать расширению ЕАЭС на Восток и на Запад, то есть поддержать сопряжение ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс и один путь". При этом необходимо содействовать налаживанию сотрудничества этой "связки" с Европейским союзом в рамках концепции "Большой Евразии".

Эксперт отметил, что "политические и деловые круги Европейского Союза начинают опасаться того, что США, игнорирующие международные договоры и, тем самым, дестабилизирующие ситуацию в мире, могут навязать Европейскому союзу условия, невыгодные для Брюсселя". В то же время "разительным контрастом нынешним деструктивным действиям Вашингтона является взвешенная политика Пекина".

"В отличие от политики США, направленной на сохранение своего единоличного лидерства, инициатива "Один пояс и один путь", провозглашенная председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, предлагает альтернативный системный вариант международного сотрудничества, направленный против торгового протекционизма, за укрепление прозрачной, взаимовыгодной многосторонней торговли. В его основе - согласование национальных стратегий, совместное строительство и совместное использование результатов этой инициативы государствами, находящимися вдоль "Одного пояса и пути", - напомнил директор ИМиРС КНУ.

Он уточнил, что с момента выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" Китай подписал соглашения о сотрудничестве с 80 странами. 87 государств присоединилось к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Проект активно поддерживают все страны Центральной Азии, рассчитывая при помощи китайских инвестиций решить свои экономические проблемы, в первую очередь, развить национальные инфраструктурные сети. Годовой товарооборот КНР со странами региона в 2017 году достиг $30 млрд.

Вместе с тем и в Евросоюзе произошел поворот в отношении "Пояса и пути". "Вместо сцепки ЕС-США возникла реальная возможность создания дуэта ЕС-КНР. Это убедительно показали весенние визиты в Европу Си Цзинпина и Ли Кэцяна", - указал Булат Султанов.

"Китайская инициатива "Пояс и путь" получает все большую поддержку в Центральной и Юго-Восточной Европе. Греция, Италия, Чехия, Венгрия, Хорватия активно сотрудничают с Китаем в рамках этой инициативы. По данным немецких экспертов, Пекин намерен выделить около 2,5 млрд евро на различные инфраструктурные проекты в 16 государствах Центральной и Юго-Восточной Европы", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что перед странами Евразии, куда сдвигается вектор мировой торговли, все более актуальной задачей становится создание доверительного и взаимовыгодного сотрудничества, снижение конфликтного потенциала в регионе. В связи с этим 1 апреля 2016 года в Вашингтоне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Объединенное Евразийское экономическое пространство. Идее евразийской интеграции большое внимание уделяет и президент России Владимир Путин, который в мае 2017 года предложил создать Большое Евразийское пространство путем сложения потенциалов ЕАЭС, проекта "Один пояс и один путь", Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, с участием государств Европейского союза.

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