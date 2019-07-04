НАТО готовит условия для проведения в некоторых странах ОДКБ "цветных революций" - замсекретаря Совбеза РФ

Москва. 3 июля. Kazakhstan Today - Североатлантический альянс (НАТО) готовит условия для проведения в некоторых странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "цветных революций", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, передает Kazakhstan Today.

Как бы ни складывались отношения с Североатлантическим альянсом, необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер. Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования "цветных революций", - сказал Нургалиев в интервью " Российской газете " по итогам прошедшей в Бишкеке встречи секретарей советов безопасности стран ОДКБ .

Вместе с тем он отметил, что государства-члены ОДКБ готовы к плодотворному взаимодействию с блоком НАТО.

Нам есть что обсудить. Это и уровень террористической угрозы, и вопросы незаконной миграции, борьбы с терроризмом", - добавил заместитель секретаря Совбеза РФ.

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