Назарбаев подписал Кодекс о недрах и недропользовании

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", направленный на совершенствование системы регулирования недропользования, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования", направленный на приведение законодательства в соответствие со вновь принятым Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

Тексты Кодекса и закона публикуются в печати.

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