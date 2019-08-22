Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес, передает Kazakhstan Today.

В частности, Первый Президент предложил внедрить механизм налогового стимулирования экономики путем снижения налоговой нагрузки для бизнеса.

Необходимо также пересмотреть бюджетную политику. Госзакупки являются наиболее непрозрачной и коррумпированной сферой. Порядка 65% госзакупок на сумму 1,8 трлн тенге осуществлены из одного источника. Нужно изменить закон о госзакупках", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана отметил важность осуществления активной торговой политики и принятия мер по обеспечению стабильности финансового сектора.

"Искусственный интеллект сейчас выходит на первый план. Его внедрение во всех сферах жизнедеятельности по масштабу сопоставимо с открытием деления урана. Искусственный интеллект трансформирует все отрасли без исключения: начиная от здравоохранения и заканчивая промышленностью и финансовым сектором. Новый миропорядок, вызванный искусственным интеллектом, определит новых глобальных лидеров и аутсайдеров. Поэтому мы должны уже сейчас принять масштабные и системные меры в его поддержку", - сказал председатель партии.

Нурсултан Назарбаев предложил создать законодательную базу, которая будет способствовать всемерному развитию искусственного интеллекта, а также сформировать экосистему предпринимательской и научной поддержки этой отрасли.

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