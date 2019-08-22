Система Orphus

Назарбаев предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес

21.08.2019, 15:34 10072
Назарбаев предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес
Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил снизить налоговую нагрузку на бизнес, передает Kazakhstan Today. 
 
Выступая сегодня на расширенном заседании Политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил новые меры для обеспечения стабильного роста, сообщила пресс-служба Елбасы.
 
В частности, Первый Президент предложил внедрить механизм налогового стимулирования экономики путем снижения налоговой нагрузки для бизнеса.
 

Необходимо также пересмотреть бюджетную политику. Госзакупки являются наиболее непрозрачной и коррумпированной сферой. Порядка 65% госзакупок на сумму 1,8 трлн тенге осуществлены из одного источника. Нужно изменить закон о госзакупках", - сказал Нурсултан Назарбаев.

 
Кроме того, Первый Президент Казахстана отметил важность осуществления активной торговой политики и принятия мер по обеспечению стабильности финансового сектора.
 
"Искусственный интеллект сейчас выходит на первый план. Его внедрение во всех сферах жизнедеятельности по масштабу сопоставимо с открытием деления урана. Искусственный интеллект трансформирует все отрасли без исключения: начиная от здравоохранения и заканчивая промышленностью и финансовым сектором. Новый миропорядок, вызванный искусственным интеллектом, определит новых глобальных лидеров и аутсайдеров. Поэтому мы должны уже сейчас принять масштабные и системные меры в его поддержку", - сказал председатель партии.
 
Нурсултан Назарбаев предложил создать законодательную базу, которая будет способствовать всемерному развитию искусственного интеллекта, а также сформировать экосистему предпринимательской и научной поддержки этой отрасли.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая