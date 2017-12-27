Нигматулин подвел итоги деятельности мажилиса в 2017 году

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подвел итоги деятельности мажилисменов в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

Нигматулин сообщил, что новый год депутаты мажилиса начнут с выездов в регионы, где в период с 3 по 12 января проведут встречи с избирателями. Депутаты расскажут населению о своей законотворческой деятельности за прошедший период, а также о ходе реализации госпрограмм "Рухани жангыру", "Нурлы жол" и "Нурлы жер".

"Приоритеты законодательной деятельности парламента были заданы президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года. Нами с начала этой сессии принято в работу 80 законопроектов, из которых 42 рассмотрено и одобрено", - сказал Нигматулин.

Он подчеркнул, что в нынешней сессии самими депутатами разработано 12 инициативных законопроектов, а из принятых парламентом законодательных актов на сегодняшний день 27 уже подписаны главой государства и обрели силу законов.

Нигматулин отметил, что депутаты набрали очень хороший темп работы, который необходимо сохранить и в наступающем 2018 году.

"Что касается уходящего 2017 года, то для казахстанцев, он останется в памяти как год больших свершений, как еще один год эпохальных побед Нурсултана Назарбаева. В этом году Елбасы инициировал процесс политической модернизации через поистине беспрецедентную по своей значимости конституционную реформу. И нами были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию данной реформы", - сказал Нигматулин.

По его мнению, свидетельством громадного международного авторитета президента РК стали членство Казахстана в СБ ООН, проведение в Астане Всемирной выставки "ЭКСПО-2017", саммитов ШОС и ОИС, Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Он выразил уверенность, что в 2018 году, благодаря конструктивной и эффективной работе всех фракций и депутатов, мажилис обеспечит планомерную и качественную законодательную поддержку стратегического курса главы государства.

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