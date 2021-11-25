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Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном составил 48,2 млн долларов

24.11.2021, 14:41 33994
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном составил 48,2 млн долларов
Фото: Министерство торговли и интеграции
АЛМАТЫ. 24 НОЯБРЯ - Сегодня в Алматы состоялось 10-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, туризма, а также рассмотрели возможности улучшения доступа на рынок товаров и услуг обеих стран, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК. 
 

Взаимная торговля между нашими странами демонстрирует стабильный рост. Так, по итогам 2020 года товарооборот между нашими странами вырос на 68,5% по сравнению с 2019 годом (27,1 млн долларов) и достиг 45,6 млн. Только за 9 месяцев текущего года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном увеличился на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (34,5 млн долларов) и составил 48,2 млн. При этом экспорт вырос на 85,9% и составил 26,6 млн долларов, а импорт - на 6,6% и составил 21,6 млн долларов", - сказал на заседании вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев. 

 
В то же время вице-премьер отметил, что, в целях увеличения взаимной торговли, назрела необходимость диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых РК товаров в Пакистан. Перечень из 110 потенциальных товаров, на сумму 487,2 млн долларов, востребованных на рынке Пакистана, уже составлен Министерством.
 
Стороны отметили важную роль, которую играет казахстанско-пакистанская межправительственная комиссия и подчеркнули приоритетность задачи дальнейшего углубления и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений между двумя странами.
 
Также, по инициативе казахстанской стороны, активизировалась работа в сфере туризма и были определены приоритеты дальнейшего развития туризма между двумя странами.
 
Стороны также договорились заключить Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между профильными министерствами.
 
Кроме того, сопредседатели комиссии обменялись конкретными инициативами по наращиванию объемов инвестиций. Так, Кайрат Торебаев предложил пакистанским коллегам способствовать инвестированию в совместные проекты на казахстанской территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", что облегчит доступ для пакистанского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза.
 
В этой связи в рамках межправительственной комиссии 24-25 ноября состоится казахстанско-пакистанский бизнес-форум между инвесторами и бизнес-кругами обеих сторон, заинтересованными в продвижении инвестиций и торговли.
 

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Токаев с официальным визитом прибыл в Бельгию

25.11.2021, 19:32 892
Токаев с официальным визитом прибыл в Бельгию
Фото: Facebook пресс-секретаря президента Берика Уали
БРЮССЕЛЬ. 25 НОЯБРЯ - Программа двухдневного визита президента Казахстана в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского Союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25 ноября у главы государства запланированы аудиенция у короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
 
26 ноября Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний.
 

Токаев завтра вылетает в Бельгию

24.11.2021, 17:22 27568
Токаев завтра вылетает в Бельгию
Фото: traveltimes.ru
БРЮССЕЛЬ. 24 НОЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев 25-26 ноября посетит с официальным визитом Королевство Бельгия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
В Брюсселе состоятся переговоры Токаева с руководством Бельгии и Европейского союза. Также ожидается ряд встреч с руководителями крупных европейских компаний.
 
Ранее сообщалось, что аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил президенту об увеличении объема строительства социальных объектов, проведении газификации, привлечении инвестиций и завершении объектов долевого строительства. 
 

Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Брюссель

22.11.2021, 19:13 101737
Фото: пресс-служба МИД РК
ДУШАНБЕ. 22 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Делегацию ЕС возглавили вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл и Европейский комиссар по международным партнерствам Ютта Урпилайнен, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального и глобального сотрудничества, включая совместную борьбу с негативными последствиями пандемии, восстановление докризисных показателей взаимной торговли и инвестиций, приоритеты программной деятельности ЕС в регионе, а также ситуацию в Афганистане.
 
Глава казахстанской делегации подчеркнул ключевую роль науки, технологий и инноваций, а также предложил европейской стороне инициировать новые региональные программы ЕС в указанных сферах. Инициативу Казахстана всецело поддержали представители всех государств Центральной Азии.
 
Участниками встречи была подтверждена общая заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере здравоохранения, экономики, защиты прав человека и верховенства права, реагировании на региональные вызовы и угрозы, связанные с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, управлении границами и расширении межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, а также выработке совместных подходов к решению афганской проблематики.
 
Также были затронуты вопросы устойчивого развития региона, включая сотрудничество в области рационального использования трансграничных водных ресурсов, решения проблем экологии и изменения климата. По итогам встречи было принято совместное коммюнике.
 
Тлеуберди провел отдельные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Борреллем. Стороны подробно рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, а также обсудили ход подготовки предстоящего официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.
 

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