Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю КНР

Пекин. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Пекине посол Казахстана в КНР Габит Койшибаев вручил верительные грамоты председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, передает Kazakhstan Today.

"В ходе беседы, состоявшейся после окончания церемонии, председатель КНР передал теплый привет и наилучшие пожелания Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Глава Китая также заявил о готовности поддерживать с Казахстаном тесный политический диалог в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В свою очередь, Койшибаев, подтвердив готовность казахстанской стороны развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем , заверил, что на новом посту будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.

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