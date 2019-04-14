Посол Казахстана вручил верительные грамоты соправителю Андорры - президенту Франции Макрону

Париж. 13 апреля. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в Испании и по совместительству в Андорре Константин Жигалов вручил верительные грамоты Соправителю Княжества - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает Kazakhstan Today.

Посол Казахстана проинформировал Э. Макрона о предстоящих президентских выборах в Казахстане и передал ему слова приветствия от казахстанского руководства. В свою очередь, президент Макрон отметил динамично развивающиеся отношения между нашими странами, плодотворную встречу с Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Саммите АСЕМ в Брюсселе в октябре 2018 года.

Э. Макрон подчеркнул своё глубокое уважение к Н. Назарбаеву и передал ему свои тёплые пожелания здоровья и благополучия. Он также пожелал успехов Казахстану на новом этапе и высказал стремление продолжить эффективный диалог на высшем уровне", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

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