Президент Казахстана находится с государственным визитом в Корее

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Корее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стартовал государственный визит президента Казахстана в Республику Корея", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали .





Дополнено. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи президента Казахстана в Голубом доме, сообщила пресс-служба Акорды.





Главу нашего государства у входа встретил президент Мун Чжэ Ин.





После того как прозвучали государственные гимны Казахстана и Южной Кореи, президенты обошли строй Почетного караула, поклоном поприветствовали флаги двух стран и представили друг другу членов официальных делегаций.





Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

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