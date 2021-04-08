Президент РК получил приглашение посетить Иран

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Глава государства принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приветствуя иранского дипломата в столице Казахстана, президент отметил дружественный характер отношений между странами, сообщает пресс-служба Акорды.

Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Между нашими странами прекрасные отношения как в сложные, так и в хорошие времена. Международная обстановка не повлияла на развитие нашего взаимного сотрудничества. Мы ценим этот факт. Используя эту возможность, передаю свои наилучшие пожелания президенту Хасану Рухани", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф выразил признательность главе государства за гостеприимство, подчеркнув, что рад вновь вернуться в Нур-Султан.

Министр передал слова приветствия от президента Хасана Рухани и поздравления по случаю праздника Наурыз, а также подтвердил приглашение Хасана Рухани президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с официальным визитом Иран в удобное для него время.

Мы придаем важное значение развитию нашего сотрудничества с вашей страной. Казахстан является одним из близких для нас соседей в регионе и дружественных государств", - отметил Мохаммад Джавад Зариф.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

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