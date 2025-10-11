В СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества и программу противодействия терроризму

Фото: Исполком СНГ

Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшем в Душанбе 10 октября 2025 года заседании Совета глав государств СНГ утверждена Концепция военного сотрудничества государств Содружества до 2030 года. Об этом сообщили в исполнительном комитете СНГ.





Отмечается, что в соответствии с приоритетами государств СНГ сотрудничество в военной сфере носит открытый, предсказуемый, последовательно внеблоковый характер и не направлено против третьих стран.





Многостороннее военное сотрудничество в формате СНГ предусматривает укрепление мер взаимного доверия, неделимость безопасности, развитие равноправных добрососедских отношений, в том числе с другими странами и международными организациями. Его развитие осуществляется для поддержания международного мира, региональной стабильности, безопасного развития каждого государства СНГ.





Духовной основой военного сотрудничества, направленного на укрепление Содружества Независимых Государств и суверенитета государств - участников СНГ, является историческая память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, общем героическом прошлом и созидательном настоящем наших народов.





Перспективные цели и задачи взаимодействия в военной сфере определяются Советом глав государств СНГ и отражаются в концепциях военного сотрудничества государств - участников Содружества на очередной пятилетний срок.





Положения нынешней концепции обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ и его дальнейшее развитие как целостной системы на основе совершенствования организационно-правовых механизмов, разработки перспективных программ и проектов совместной деятельности, осуществления практического взаимодействия как по традиционным, так и по новым актуальным направлениям.





Документом предусматривается дальнейшее совершенствование связей и рабочих контактов между министерствами обороны, генеральными штабами вооруженных сил, органами военного управления, различными категориями военных специалистов в рамках их совместной деятельности.





Также получат дополнительное развитие многосторонние и двусторонние контакты в широком диапазоне визитов, рабочих встреч, заседаний Совета министров обороны, координационных комитетов, координационных совещаний, совместных многопрофильных мероприятий по боевой и специальной подготовке, военно-профессиональной и полевой выучке и других форм сотрудничества.





Одновременно предусматривается качественное совершенствование механизмов создания, строительства и развития совместных (объединенных) систем военного назначения с учетом достигнутого ими уровня функционирования.





Особое внимание будет обращено на укрепление в вооруженных силах национальных структур совместных систем военного назначения. В первостепенном порядке предполагается обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил, что позволит существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил и уровень взаимодействия в военной сфере.





Утвержденный документ в среднесрочной перспективе позволяет создать необходимые политико-правовые условия для дальнейшего многостороннего военного сотрудничества в интересах обеспечения безопасного развития государств Содружества.





сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы. Кроме того, утверждена Программа





Цели и задачи Программы - дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают развитие международно-правовой базы и совершенствование организационных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств - участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.





Для усиления информационной поддержки планируется обеспечить развитие Специализированного банка данных АТЦ, расширить обмен аналитическими материалами. Будет продолжено проведение научных исследований и научно-организационных мероприятий по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму, а также начата разработка комплексной программы образования и развития кадров.





сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Также принята Программа





Разработка документа обусловлена необходимостью дальнейшего обеспечения и развития эффективного сотрудничества стран и органов Содружества в защите общих и национальных интересов в пограничной сфере по превентивному противодействию современным вызовам и угрозам пограничной безопасности на внешних границах.





Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве в охране границ государств - участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество, концепции согласованной пограничной политики государств СНГ, и включает организационно-правовые и организационно-практические мероприятия, мероприятия по сотрудничеству в информационной, военно-технической, научно-исследовательской и гуманитарной сферах, подготовке кадров.





Документ основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, основополагающих документах Содружества Независимых Государств, в том числе Алма-Атинской декларации, международных обязательствах государств - участников СНГ и их национальном законодательстве, результатах анализа и прогнозирования развития обстановки на внешних границах, опыте совместных действий стран Содружества в противодействии современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, а также итогах реализации предыдущего программного документа.





Координировать выполнение комплекса мероприятий программы поручено Совету командующих Пограничными войсками.





Утвержденный документ в среднесрочной перспективе позволяет консолидировать усилия государств и органов СНГ по достижению надежного функционирования элементов системы обеспечения пограничной безопасности на внешних границах.