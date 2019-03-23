Коллектив Карагандинского фармкомплекса поддержал переименование Астаны

Караганда. 22 марта. Kazakhstan Today - Коллектив ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" выразил благодарность первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву и заявил о поддержке переименования Астаны, передает Kazakhstan Today.

Как пишет исполнительный директор ТОО Ерикбек Агатанов, деятельность Елбасы стала фундаментом процветания экономики региона и страны в целом. Под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан стал передовой страной в Центрально-Азиатском регионе, а также имеет огромный потенциал для вхождения в 30 самых развитых стран мира.

"Масштабное видение Елбасы происходящих глобальных процессов, выстраивание "гибкой политики", создание возможностей для быстрого и правильного реагирования на происходящие изменения стали краеугольным камнем успешного развития всех сфер жизни населения страны. Тысячи рабочих мест, инновационные проекты, атмосфера свободы, конкуренции и справедливости - все это результат огромного труда первого президента страны, его заботы о каждом гражданине страны", - подчеркивается в письме.

Агатанов также отметил, что годы Независимости под руководством Елбасы дали конкретные, работающие программы, направленные на развитие и процветание малого и среднего бизнеса.

"Благодаря инициативе Елбасы, в 2005 году в нашей области построена и введена в эксплуатацию первая очередь ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" для производства оригинальных, конкурентоспособных инъекционных препаратов, включающая цех ампулирования и сублимационной сушки. Реализация проекта проходила в рамках Программы по развитию фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, которая создала плацдарм для успешного развития такой важной отрасли здравоохранения, как фармацевтика. Наше предприятие производит иммунобиологические, биофармацевтические, а также оригинальные лекарственные препараты, специфика производства является инновационной, не имеющей аналогов в Республике Казахстан. И все это в недалеком прошлом казалось просто невозможно реализовать за столь короткий срок", - пишет автор обращения.

По его убеждению, в истории страны Нурсултан Назарбаев останется великим Елбасы, который создал государство нового типа, успешное и имеющее неоспоримый авторитет в мире.

"Вполне закономерным и заслуженным стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Не только наш коллектив, мои родные, друзья, знакомые полностью поддерживают это решение, которое говорит о том, что вклад Елбасы в развитие страны должно найти звучный отклик в сердце нашей страны - столице Нур-Султан!" - заключил Агатанов.

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