Сенат принял поправки в законодательство по вопросам труда

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК в двух чтениях рассмотрели и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда", передает Kazakhstan Today.

Закон охватывает вопросы трудовых отношений, социального партнерства, безопасности и охраны труда.

В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда документом предусматривается: установление в Трудовом кодексе нормы о праве работника на достойные условия труда и быта, включение в административное законодательство основания для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда. Кроме того, закрепляется обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы путем предоставления им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Согласно поправкам, работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, будет предоставляться право на режим неполного рабочего времени. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными нуждами и обязанностями.

В целях цифровизации кадрового делопроизводства предусмотрена передача работодателем информации о трудовой деятельности работника, предусмотренной трудовым договором, в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) . В настоящее время МТСЗН РК реализуется пилотный проект, в рамках которого 28 тыс. организаций уже внесли в ЕСУТД сведения о заключенных 1,3 млн трудовых договорах, напомнили в пресс-службе министерства.

В целях учета мнения всех работников в ходе проведения переговоров и подписания коллективных договоров закреплены полномочия выборных представителей по представлению интересов работников, не являющихся членами профсоюза. При этом в законодательство вносится уточнение о том, что в организации может заключаться только один коллективный договор", - отметили в министерстве.

В сфере регулирования социального партнерства в целях исполнения рекомендаций Международной организации труда, связанных с деятельностью профсоюзов, предусмотрено: исключение обязательного членства профсоюзов в вышестоящих профсоюзных объединениях, что позволит не ограничивать право профсоюзов к свободе объединения; упрощение условий для подтверждения статуса профсоюзов в качестве республиканских, отраслевых, региональных объединений профсоюзов при их государственной регистрации. В связи с этим исключается требование об объединении не менее половины общего числа работников отрасли и смежных с ней отраслей для отраслевых профсоюзов, увеличиваются сроки для подтверждения статуса объединения профсоюзов при их регистрации в органах юстиции от 6 месяцев до 1 года.

Законом также предусматривается закрепление требования к работодателям, работникам и уполномоченному органу по труду по внедрению и функционированию системы управления охраной труда. Внедряется механизм передачи работодателями в электронном формате результатов аттестации производственных объектов по условиям труда и сведений для декларирования деятельности работодателя по соблюдению трудовых прав работников, с использованием единой информационной системы "Охрана труда". В случаях, когда несколькими организациями одновременно проводятся различные виды работ, предусматривается общая координация за соблюдением требований охраны труда за генподрядчиком. Эта мера позволит скоординировать работу служб охраны труда в целях предотвращения несчастных случаев на производстве", - считают в МТСЗН РК.

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

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