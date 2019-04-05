Токаев и Путин приняли совместное заявление

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Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин приняли совместное заявление, передает Kazakhstan Today.

Республика Казахстан и Российская Федерация развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Акорды.

В документе отмечается, что "казахстанско-российские отношения основаны на глубоких исторических и духовных связях народов наших стран", "отвечают национальным интересам обоих государств, способствуют решению задач повышения благосостояния и качества жизни их граждан, устойчивого социально-экономического развития, усиления конкурентоспособности национальных экономик на базе широкого внедрения инновационных технологий, рационального использования трудовых ресурсов, более полного раскрытия человеческого потенциала", что "позволяет России и Казахстану всемерно усиливать свои позиции в условиях глобализации, способствовать укреплению безопасности и стабильности на евразийском пространстве и во всем мире".

Признавая значимость предметного и открытого политического диалога для динамичного развития отношений между двумя государствами, президенты выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях. Оценивая потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран, президенты высказались за расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между административно-территориальными образованиями Республики Казахстан и субъектами Российской Федерации, за создание необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между заинтересованными хозяйствующими субъектами", - указывается в документе.

По мнению президентов, действенным механизмом активизации двустороннего взаимодействия является ежегодное проведение форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и их встречи с деловыми кругами двух стран. Достигнута договоренность о проведении очередного XVI Форума в конце 2019 года.

Кроме этого, "укреплению казахстанско-российского взаимодействия способствуют регулярные контакты по линии законодательных и исполнительных органов власти".

Стороны продолжат сотрудничество в рамках Российско-Казахстанской Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек". Стороны отмечают поступательное развитие сотрудничества, характеризующееся стремлением к достижению эффективного использования потенциала ЕАЭС, подтверждают важность реализации основных положений и принципов Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в заявлении.

Казахстан и Россия "намерены поощрять развитие прямых связей между образовательными и научными организациями, включая реализацию совместных образовательных и научно-технических программ и проектов, создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, интенсифицировать обмен преподавателями и студентами".

Также отмечается, что "каждая из Сторон подтвердила намерение укреплять тесное сотрудничество для сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности народов другой Стороны, проживающих на ее территории, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни в соответствии с законодательством Сторон".

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, международной стабильности и региональной безопасности, осуществляют слаженную работу на площадках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций и институтов, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные организации и режимы, членом которых является одна из Сторон. Нур-Султан и Москва выступают с общих позиций в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, с насильственными проявлениями религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и их прекурсоров, а также с другими новыми вызовами и угрозами", - пишут авторы заявления.

Кроме этого, "Казахстан и Россия не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны".

Согласно документу, "президенты решили продолжить в рамках Астанинского процесса усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права". Стороны принимают совместные меры, нацеленные на формирование по линии Организации Договора о коллективной безопасности действенной системы обеспечения коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.

Президенты Казахстана и России подтверждают намерение обеспечить эффективную реализацию достигнутых договоренностей в целях дальнейшего углубления союзнического и стратегического партнерства между двумя государствами, содействия их устойчивому развитию и повышению их авторитета на международной арене. Главы государств подчеркнули, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать поступательному развитию традиционно дружественных, равноправных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также братских и добрососедских связей между народами обеих стран", - указано в заявлении.

Напомним, 3-4 апреля 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Они также с удовлетворением отметили "устойчивую позитивную динамику взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, оборонной и военно-технической, культурно-гуманитарной областях, подтверждая неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, и Договоре между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

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