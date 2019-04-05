Система Orphus

Токаев и Путин приняли совместное заявление

04.04.2019, 08:55 8317
Токаев и Путин приняли совместное заявление
Фото: akorda.kz
Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин приняли совместное заявление, передает Kazakhstan Today.
 

Республика Казахстан и Российская Федерация развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Акорды.

 
В документе отмечается, что "казахстанско-российские отношения основаны на глубоких исторических и духовных связях народов наших стран", "отвечают национальным интересам обоих государств, способствуют решению задач повышения благосостояния и качества жизни их граждан, устойчивого социально-экономического развития, усиления конкурентоспособности национальных экономик на базе широкого внедрения инновационных технологий, рационального использования трудовых ресурсов, более полного раскрытия человеческого потенциала", что "позволяет России и Казахстану всемерно усиливать свои позиции в условиях глобализации, способствовать укреплению безопасности и стабильности на евразийском пространстве и во всем мире".
 

Признавая значимость предметного и открытого политического диалога для динамичного развития отношений между двумя государствами, президенты выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях. Оценивая потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран, президенты высказались за расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между административно-территориальными образованиями Республики Казахстан и субъектами Российской Федерации, за создание необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между заинтересованными хозяйствующими субъектами", - указывается в документе.

 
По мнению президентов, действенным механизмом активизации двустороннего взаимодействия является ежегодное проведение форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и их встречи с деловыми кругами двух стран. Достигнута договоренность о проведении очередного XVI Форума в конце 2019 года.
 
Кроме этого, "укреплению казахстанско-российского взаимодействия способствуют регулярные контакты по линии законодательных и исполнительных органов власти".
 

Стороны продолжат сотрудничество в рамках Российско-Казахстанской Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек". Стороны отмечают поступательное развитие сотрудничества, характеризующееся стремлением к достижению эффективного использования потенциала ЕАЭС, подтверждают важность реализации основных положений и принципов Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в заявлении.

 
Казахстан и Россия "намерены поощрять развитие прямых связей между образовательными и научными организациями, включая реализацию совместных образовательных и научно-технических программ и проектов, создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, интенсифицировать обмен преподавателями и студентами".
 
Также отмечается, что "каждая из Сторон подтвердила намерение укреплять тесное сотрудничество для сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности народов другой Стороны, проживающих на ее территории, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни в соответствии с законодательством Сторон".
 

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, международной стабильности и региональной безопасности, осуществляют слаженную работу на площадках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций и институтов, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные организации и режимы, членом которых является одна из Сторон. Нур-Султан и Москва выступают с общих позиций в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, с насильственными проявлениями религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и их прекурсоров, а также с другими новыми вызовами и угрозами", - пишут авторы заявления.

 
Кроме этого, "Казахстан и Россия не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны".
 
Согласно документу, "президенты решили продолжить в рамках Астанинского процесса усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права". Стороны принимают совместные меры, нацеленные на формирование по линии Организации Договора о коллективной безопасности действенной системы обеспечения коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.
 

Президенты Казахстана и России подтверждают намерение обеспечить эффективную реализацию достигнутых договоренностей в целях дальнейшего углубления союзнического и стратегического партнерства между двумя государствами, содействия их устойчивому развитию и повышению их авторитета на международной арене. Главы государств подчеркнули, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать поступательному развитию традиционно дружественных, равноправных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также братских и добрососедских связей между народами обеих стран", - указано в заявлении.

 
Напомним, 3-4 апреля 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.
 
Они также с удовлетворением отметили "устойчивую позитивную динамику взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, оборонной и военно-технической, культурно-гуманитарной областях, подтверждая неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, и Договоре между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая