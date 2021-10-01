Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд соглашений по итогам XVII Форума межрегионального сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Темой этого года стало "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста", сообщает пресс-служба российского президента . К дискуссии были приглашены руководители ключевых министерств Казахстана и России.

На полях форума подписан пакет документов. В частности, президенты подписали соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством природных ресурсов и экологии РФ по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака, а также план совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 годы.

Кроме того, акиматы Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей подписали соглашения о сотрудничестве с рядом областей России.

На встрече также заключены несколько контрактов между казахстанскими и российскими компаниями.