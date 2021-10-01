Система Orphus

Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран

30.09.2021, 10:28 20332
Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин сегодня примут участие на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня с участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в онлайн-формате", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
В 13.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24" будет организована прямая трансляция мероприятия.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Токаев и Путин подписали ряд соглашений по итогам совместного Форума

    30.09.2021, 16:31 14824
    Токаев и Путин подписали ряд соглашений по итогам совместного Форума
    Фото: РИА Новости
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд соглашений по итогам XVII Форума межрегионального сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Темой этого года стало "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста", сообщает пресс-служба российского президента. К дискуссии были приглашены руководители ключевых министерств Казахстана и России. 
     
    На полях форума подписан пакет документов. В частности, президенты подписали соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством природных ресурсов и экологии РФ по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака, а также план совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 годы. 
     
    Кроме того, акиматы Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей подписали соглашения о сотрудничестве с рядом областей России. 
     
    На встрече также заключены несколько контрактов между казахстанскими и российскими компаниями.
     
     

    Под председательством Первого Президента Казахстана прошло заседание Совета безопасности

    29.09.2021, 18:09 34480
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности, сообщила пресс-служба Елбасы.
     
    Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что актуальность данной темы обострилась из-за развития событий в Афганистане.
     
    Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.
     
    Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.
     

    Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное - это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений", - сказал председатель Совета Безопасности. 

     
    Также была отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.
     
    Елбасы подчеркнул актуальность обеспечения безопасности национального духовного пространства, отметив, что мир и согласие в обществе являются основой устойчивого развития государства.
     
    Председатель Совета безопасности указал на необходимость обеспечения постоянного контроля общественно-политических и социально-экономических составляющих стабильности государства.
     

    Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие МСБ, обеспечение продовольственной безопасности – все это будет достигнуто при условии роста объема экономики. Поддержка здравоохранения и образования, решение насущных проблем граждан должны всегда быть в центре внимания государственных органов. Все это является слагаемыми социального благополучия и уверенности казахстанцев. Нельзя оставлять почву для ростков экстремизма и радикализма", - сказал Первый Президент Казахстана.

     
    По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на защиту национальных интересов в сфере региональной безопасности, обеспечение безопасности граждан и устойчивое развитие общества.
     

    Токаев встретился с главой нижней палаты парламента Азербайджана

    29.09.2021, 15:28 35911
    Токаев встретился с главой нижней палаты парламента Азербайджана
    Фото: akorda.kz
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Глава государства принял председателя милли меджлиса Азербайджана Сагибу Гафарову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений.
     

    В последние годы наше межгосударственное сотрудничество очень успешно развивается по восходящей линии. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем, начиная с обретения независимости", - сказал президент. 

     
    Он с удовлетворением отметил активизацию межпарламентского диалога между странами.
     

    В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ", - отметил Токаев.

     
    Поблагодарив главу Казахстана за возможность встречи, председатель милли меджлиса передала привет и наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева, а также рассказала об итогах работы ТюркПА.
     

    Мы были очень рады участвовать в работе ассамблеи. За те два дня, что мы провели в Туркестане - духовном центре казахского народа, мы увидели ту работу, которая там проводится. Мы были восхищены всем, что увидели. Я хочу отметить, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, которые объединяет очень многое. Это тюркские корни, общая культура и схожесть наших традиций, в то же время Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами", - сказала Сагиба Гафарова.

     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов