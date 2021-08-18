Фото: Акорда

СЕУЛ. 17 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-корейском круглом столе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После переговоров на высшем уровне глава государства принял участие в работе круглого стола с участием крупнейших корейских и казахстанских компаний, уточняется на сайте Акорды. В своем выступлении президент Казахстана проинформировал участников форума об основных итогах межгосударственных переговоров с президентом Мун Чжэ Ином, отметив, что Южная Корея - очень важный стратегический партнер Казахстана.

Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 15 лет составил более 6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более 550 предприятий с корейским капиталом, включая ведущие корпорации, такие как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco, KNOC и другие. С их участием уже реализовано 24 крупных проекта на сумму более 2,5 млрд долларов. Знаковым проектом является строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) с участием корейской компании SK Engineering & Construction", - сообщил Токаев.

Глава государства рассказал о планах по реализации 16 перспективных инвестиционных проектов на сумму более 1,5 млрд долларов в таких сферах, как автомобилестроение, жилищное строительство, металлургия и сельское хозяйство.

Президент акцентировал внимание на приоритетности формирования экономики, основанной на инновациях и новых технологиях.

Стратегический интерес для нас представляют высокотехнологичные производства в обрабатывающей промышленности, а также технологии Индустрии 4.0. Южная Корея является признанным мировым лидером в сфере цифровизации экономики и пионером в области сетей 5G", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава государства отметил наличие в Казахстане современной инфраструктуры для развития инновационных технологий.

Мы заинтересованы в создании совместных производств компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан также работает над развертыванием сети 5G. Проведены первые испытания в крупных городах. Приглашаю корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане", - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев также призвал использовать значительные возможности в сфере недропользования, указав на то, что геологически в Казахстане изучено всего 25% территории.

В данном контексте глава государства сообщил о наличии пяти готовых проектов по добыче благородных и цветных металлов и пригласил корейские компании к партнерству по освоению недр Казахстана.

Президент Казахстана добавил, что в ходе переговоров с южнокорейским лидером он высказал предложение о совместном проведении исследований природных ресурсов на территории нашей страны, по итогам которых приоритетное право добычи ресурсов может быть предоставлено корейским компаниям.

В выступлении также была отмечена приоритетность развития в Казахстане альтернативной и возобновляемой энергетики. Президент предложил корейским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в таких сферах, как ветровая и солнечная энергетика.

Кроме того, президент пригласил участников форума к совместному производству в Казахстане ядерного топлива по корейским технологиям, а также к реализации проектов в сфере энергетической утилизации отходов.

Высоко оценив сотрудничество с Южной Кореей в области машиностроения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, благодаря участию крупных корейских компаний, автомобилестроение стало одним из катализаторов экономического роста Казахстана. Исходя из этого, президент заявил о готовности к расширению модельной линейки и углублению локализации производств.

Глава государства рассказал о заинтересованности в локализации производства оборудования и запасных частей для нефтегазовой промышленности совместно с корейскими компаниями, а также в глубокой переработке сельхозпродукции на основе новых технологий.

Кроме того, Токаев проинформировал о потенциале транзита грузов из Азии в Европу через Казахстан, а также о возможностях для диверсификации корейского экспорта, в том числе на рынок Евразийского экономического союза.

Говоря о формировании институциональной среды для инвесторов, президент призвал использовать возможности национальной компании Kazakh Invest, специальных экономических и индустриальных зон, а также Международного финансового центра "Астана".

Завершая свою речь, глава государства назвал мероприятие действенным практическим шагом в углублении торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении создать специальную рабочую группу во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром для конкретной работы с корейскими предпринимателями. При этом, как подчеркнул президент, в части реализации крупных институциональных, инфраструктурных проектов мониторинг будет осуществляться им лично.

Модератором круглого стола выступил председатель Корейской международной торговой ассоциации KITA Кристофер Ку. В качестве спикеров выступили председатель АО "ФНБ "Самрук-Казына", министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея, а также руководители корейских компаний Samsung Electronics, Doosan Heavy Industries & Construction, Hyundai Engineering & Construction, Dongil Construction, Lotte Confectionery, BC Card, Seegene Medical Foundation, Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), Dongkwang Trading Corporation и Kolon World Investment.

С казахстанской стороны во встрече приняли участие представители администрации президента, члены правительства, руководители МФЦА, компаний "КазТрансГаз", Kazakh Invest, "Казахтелеком", Kaspi.kz и др.

По итогам круглого стола подписано 34 соглашения на общую сумму 1,7 млрд долларов, в том числе 21 коммерческий документ и 13 некоммерческих. Достигнутые договоренности по совместной реализации инвестиционных проектов предусматривают трансферт корейских технологий, основанных на высокой эффективности и экологичности производств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства