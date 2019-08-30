ЦИК прекратила полномочия депутата мажилиса Иксановой и зарегистрировал трех новых депутатов

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - ЦИК прекратила полномочия депутата мажилиса Гульнары Иксановой и зарегистрировал трех новых депутатов, передает Kazakhstan Today.

В связи с подачей заявления об отставке наступило основание, влекущее прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Иксановой Гульнары Мустахимовны", - сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, в ЦИК проинформировали о регистрации трех новых депутатов мажилиса от партии Nur Оtаn: Гулшары Абдыкаликовой, Нуржана Ашимбетова и Жулдыз Омарбековой.

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