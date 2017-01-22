В Астане обозначили главную цель переговоров по Сирии

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Главной целью переговоров по Сирии, которые пройдут в Астане 23-24 января, является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к предстоящей встрече источник.
"Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обсуждение новых инициатив не стоит в повестке переговоров.
По данным МИД Казахстана, начало переговоров запланировано на 13:00 (10:00 по московскому времени) 23 января. Завершится встреча ориентировочно 24 января в 13:00. Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями.
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