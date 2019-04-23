В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Южной Кореи

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с государственным визитом прибыл в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

В рамках визита запланированы его двусторонние встречи с Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым, а также участие в Казахстанско-корейском бизнес-форуме", - проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Как сообщала ранее пресс-служба президента РК, 21-23 апреля текущего года состоится первый государственный визит президента Республики Корея Мун Чже Ина в Республику Казахстан. В ходе переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит с южнокорейским лидером текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальную региональную и международную повестку.

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