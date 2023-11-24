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23.11.2023, 17:02 19951
В Минске проходит саммит ОДКБ
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Минске проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности.
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности встретились в Минске. Саммит начался с церемонии фотографирования в фойе Дворца независимости и продолжится заседаниями в узком и расширенном составах, информирует ТАСС.
Ожидается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан.
В ходе мероприятия с докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Также члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности, говорится в сообщении на сайте ОДКБ.
Ранее руководители внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
Участники заседания согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов.
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24.11.2023, 15:01 816
Транскаспийский маршрут, транзит нефти, кабель по дну Каспия - что обсудили президенты Казахстана и Азербайджана
Фото: Акорда
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Акорда.
В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.
Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.
Как отметил Касым-Жомарт Токаеа, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.
Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча - это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", - сказал президент Казахстана.
Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем Саммите СПЕКА.
Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", - отметил он.
Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
24.11.2023, 08:28 6831
Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку
Фото: Акорда
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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщила пресс-служба Акорды.
Саммит посвящен 25-й годовщине СПЕКА. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией. Документ подписали президенты стран Центральной Азии и исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Цель программы - содействие странам-участницам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. В настоящее время государствами - участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках программы в тесном сотрудничестве с постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА.
В настоящее время в программе председательствует Азербайджан, который проводит Неделю СПЕКА в Баку. На форуме обсуждают важную роль региона в диверсификации транзитных маршрутов, цифровизации, развитии торговли и транспорта, а также выполнении целей в области устойчивого развития.
23.11.2023, 20:42 16371
Глава государства обозначил приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ
Фото: Акорда
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан. Он подчеркнул, что в этом качестве наша страна готова вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе Организации. В этой связи президент предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность Организации в период председательства Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ.
Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - сказал глава государства.
В выступлении еще одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - предложил участникам сессии президент Казахстана.
По его словам, Организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции. Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков", - отметил глава государства.
Он также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента - операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что совместными усилиями государств - участников Организации будет продолжена комплексная работа по укреплению и дальнейшему развитию системы коллективной безопасности.
По итогам сессии был принят ряд документов.
23.11.2023, 13:34 23586
Безопасность в Евразии: главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление
Участники заседания в Минске согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов
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Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности вчера в Минске приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Порядка 20 документов. В частности, хотел бы отметить два важных документа. Первый документ - заявление министров иностранных дел ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, которое представляет особую важность в текущей военно-политической ситуации. Второй документ - совместное решение СМИД и КССБ ОДКБ о перечне дополнительных мер государств - членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасности ОДКБ. Данный вопрос приобретает значимость в контексте нарастающих вызовов и угроз в виртуальном пространстве", - цитирует РИА Новости главу МИД Беларуси Сергея Алейника.
Он добавил, что участники заседания согласовали целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов.
Они будут предложены для рассмотрения главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится завтра в Минске", - сказал Алейник.
Он также отметил, что на заседании казахстанская сторона представила информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана в 2024 году.
Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всяческих содействовать их реализации. Кстати, ряд белорусских приоритетов также нацелен на долгосрочную перспективу. Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - сказал он, пожелав успеха Казахстану.
22.11.2023, 16:17 38341
Замглавы МИД РК обсудил с генсеком ШОС планы председательства Казахстан в организации
Чжан Мин высоко оценил усилия казахстанской стороны по выведению практического взаимодействия в рамках ШОС на качественно новый уровень
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 ноября 2023 года в секретариате Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча генерального секретаря Чжан Мина с заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Алибеком Бакаевым.
Бакаев проинформировал генерального секретаря о текущих приоритетах и планах председательства Казахстана в организации, ходе подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других уставных органов ШОС. Он поддержал предложения секретариата ШОС по наполнению повесток дня председательствующих государств различными мероприятиями в рамках тематических годов ШОС, объявляемых главами государств - членов организации.
Чжан Мин высоко оценил усилия казахстанской стороны по выведению практического взаимодействия в рамках ШОС на качественно новый уровень, выразив готовность оказать необходимое содействие в организационном и содержательном наполнении мероприятий председательства", - сообщили в пресс-службе организации.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам совершенствования деятельности ШОС на современном этапе и другим актуальным темам многосторонней повестки.
Напомним, главы прокуратур стран - членов ШОС обсудили вопросы региональной безопасности.
Ранее Токаев рассказал о приоритетах председательства Казахстана в ШОС.
21.11.2023, 10:01 54656
Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Как ожидается, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан.
В ходе мероприятия с докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности, говорится в сообщении на сайте ОДКБ.
Накануне сессии Совета коллективной безопасности, 22 ноября 2023 года, пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Кроме того, 24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
18.11.2023, 11:00 87051
Токаев поздравил султана Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана
Президент пожелал султану Омана успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Омана - благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана, сообщает Акорда.
Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под вашим мудрым руководством", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в столь ответственной деятельности, а братскому народу Омана - благополучия.
12.11.2023, 18:43 153921
Это все глупость - Песков прокомментировал заявления западных СМИ о Казахстане и России
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником России
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Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кремле прокомментировали недавнюю публикацию Bloomberg, в которой, освещая визит лидера Франции, назвали Казахстан "задним двором президента Владимира Путина".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию глупостью и информационной войной, сообщает РИА Новости.
Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "или с этими, или с этими", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником РФ, и добавил, что российские власти дорожат этими отношениями.
Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения. Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует. Это то, что мы отстаиваем", - сказал Песков.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?