Ведение радиоэлектронной борьбы обсудили на заседании рабочей группы при совете министров ОДКБ

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане участники заседания рабочей группы при совете министров Организации Договора о коллективной безопасности обсудили вопросы организации и ведения радиоэлектронной борьбы в рамках организации, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.





Члены рабочей группы рассмотрели опыт применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в современных вооруженных конфликтах и перспективы оснащения вооруженных сил государств-участников совместимыми техническими образцами. На заседании также были озвучены результаты организации совместного применения подразделений радиоэлектронной борьбы в рамках учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023".





Стороны признали целесообразным дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ в сфере радиоэлектронной борьбы.



