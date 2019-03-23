Врачи Осакаровской больницы выступили за переименование столицы в Нур-Султан

Караганда. 22 марта. Kazakhstan Today - Врачи Осакаровской больницы Карагандинской области выступили за переименование столицы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Коллектив нашей больницы с волнением воспринял обращение Елбасы. От всего коллектива Центральной больницы Осакаровского района выражаем слова искренней благодарности Нурсултану Абишевичу за все: за стабильность, за благосостояние, за уверенность в завтрашнем дне! Для нас он всегда остается дальновидным, мудрым предводителем нашего народа", - говорится в обращении коллектива Центральной районной больницы Осакаровского района.

Медики отметили, что за годы Независимости Казахстан и его народ прошли вместе с Елбасы все ступени развития.

Нельзя назвать ни одной сферы человеческого бытия, где бы ни прошли реформы или преобразования: во всех сферах был возрожден дух нашего народа, его сознание, язык, мышление, нравственные и духовные ценности, традиции, его культурно-историческое наследие. От имени всех медработников нашего района хочется выразить особое признание его титаническому труду, направленному на процветание страны и обеспечение качественной жизни каждого жителя страны. За то особое внимание, которое он уделял развитию здравоохранения Казахстана, благодаря его инициативам наша медицина шагнула далеко вперед", - говорится в обращении.

Коллектив больницы особенно отметил меры по постоянному повышению заработной платы у медработников всех звеньев. Также авторы обращения не обошли вниманием возможность для медиков повышать квалификацию за счет организации не только в Казахстане, но и за рубежом. Под руководством президента разработана Госпрограмма "Денсаулык", в которой предусмотрены поэтапно все аспекты развития здравоохранения Казахстана на 5 лет.

Мы с гордостью сознаем, что у Казахстана есть мудрый, пользующийся глубокой любовью народа Елбасы. С именем Нурсултана Абишевича Назарбаева мы связываем не только все политические победы нашего государства, но и самые простые человеческие ценности - мир, спокойствие, единство, семейное благополучие, счастье наших детей! Мы с большим воодушевлением приняли слова Елбасы, что, оставляя этот высокий пост, он все же остается с нами. Его мудрость, поддержка необходимы для нас, для достижения высокой цели - вхождения в 30 самых развитых стран мира!" - подчеркивается в обращении.

Также коллектив больницы выразил поддержку переименованию столицы в Нур-Султан. "Это дань уважения и признательности нашему Елбасы, который остается Лидером нации для всего народа - настоящим патриотом великой страны!" - заключается в обращении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства