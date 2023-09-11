Это прямое нарушение закона: спикер сената о скандальной фотографии с Кудебаевым

Законом также вводится госмонополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков

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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который предусматривает ряд ограничений при эксплуатации электросамокатов.





Как рассказал сенатор Евгений Больгерт, представляя проект закона, основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.





Законом предлагается внесение изменений и дополнений в два закона Республики Казахстан: "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях".





Рассматриваемым законом предусматриваются следующие основные положения:





1) в законе "О дорожном движении" вводится понятие "малое электрическое транспортное средство", с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;





2) закон "О дорожном движении" дополняется понятием "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.





В частности, водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час", - уточнил депутат.





3) предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката;





4) устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.





Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным Законом "О дорожном движении". Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК", - рассказал Больгерт.





Также закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.





Полагаем, что одобрение закона, принятого мажилисом, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию. Принятый мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем имеются еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств", - заключил депутат.





Дополнено 22.06.2023, 12.40





В кулуарах сената председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сообщил, что у полиции нет технической возможности определять скорость передвижения самоката.





Не буду скрывать. Откровенно скажу. Сегодня такой технической возможности у полиции - определять скорость передвижения самоката - практически нет. Если какое-то ДТП произойдет, у нас есть технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, пути торможения и так далее. Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем дальше смотреть", - цитирует tengrinews.kz Кайсара Султанбаева.

Но при этом, по его словам, в поправках расписано наказание в том числе за превышение скорости, отмечает zakon.kz.



