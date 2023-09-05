В КУИС прокомментировали распространяемое в Сети фото Кудебаева за дастарханом в тюрьме
Фото: соцсети
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали распространяемое в Сети фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. На фото запечатлен Кудебаев в окружении мужчин за накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Как сообщили в КУИС, осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время.
Предварительно установлено, что в учреждении № 22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков). В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
В комитете отметили, что КУИС придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава.
Каждая поступившая информация тщательно проверяется, и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого. 3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.
23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.