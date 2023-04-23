Конституционный суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конституционный суд поступило обращение от гражданина о признании не соответствующим Конституции статьи 14 закона "О СМИ", в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.
Конституционный суд постановил, что норма закона "О средствах массовой информации" соответствует Конституции Республики Казахстан.
В Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Необходимо также учитывать положения статей 7 и 15 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", которые устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника", - пояснили в Конституционном суде.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
Положение Закона "О СМИ" о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции. В соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного Совета, защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей", - рассказали в ведомстве.
Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями пункта 1 статьи 39 Конституции показывает, что такое ограничение:
- установлено законом;
- может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;
- преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;
- является соразмерным.
Указанные выше цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причиненный. Исключение (ограничение), предусмотренное подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона о СМИ, буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае", - добавили в КС.